Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Antalyada 12 gün önce kaybolmuştu Ahmet hemşire Kapuz Kanyonunda aranıyor
ANTALYA

Antalya haber: 12 gündür kayıp Ahmet Uğur, Kapuz Kanyonu'nda aranıyor

Antalya'da 12 gün önce kaybolmuştu: Ahmet hemşire Kapuz Kanyonu'nda aranıyor

Antalya'da veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 12 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki hemşire Ahmet Uğur'u arama çalışmaları sürdürülüyor. Güver uçurumu yakınlarındaki aramadan sonuç alınamayınca çalışmalar, Kapuz Kanyonu'na kaydırıldı.

Haber Merkezi DHA
Antalya haber: 12 gündür kayıp Ahmet Uğur, Kapuz Kanyonunda aranıyor
UMKE, AFAD, AKUT, SKUT ve İHH görevlilerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün destek verdiği aramalarda kadavra köpeği 'Melo' da kullanıldı.

Antalya'daki sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından kız arkadaşına veda mesajı atan Uğur, cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu.

Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi.

DHA

12 gündür evine dönmeyen Ahmet Uğur'un bulunması için uçurum bölgesinde arama çalışması yapıldı. UMKE, AFAD, AKUT, SKUT ve İHH görevlilerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün destek verdiği aramalarda kadavra köpeği 'Melo' da kullanıldı. Ekiplerin ulaşamadığı sarp kayalık alanlar ise UMKE'ye ait dronla tarandı. Buradaki aramadan sonuç alınamaması üzerine çalışmalar, Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde bulunan Kapuz Kanyonu'na kaydırıldı. Çalışmaların kanyon içinde devam edeceği belirtildi.

Abone Ol Google News
Kötü kokular geliyordu

Kötü kokular geliyordu

​Haber alamadıkları ev arkadaşlarını odasında ölü olarak buldular.
Sipariş üzerine yapıyor

Sipariş üzerine yapıyor

Yurt dışında görüp başladı, hayran bırakıyor.
Sosyal medyaterörüdür

Sosyal medya
terörüdür

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge yayınlandı.
Çok sayıda il<br>için yağış uyarısı

Çok sayıda il
için yağış uyarısı

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.