Gündem Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı
ANTALYA

Antalya haber: Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı

Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı

Antalya'da hazine arazisine yaptığı prefabrik evin yıkımı için ekiplerin geldiğini gören Bora A. (26), içeri girip kapıyı kilitleyerek direndi. Üzerine yağ döktüğü bezi ateşe veren Bora A., ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu eylemine son verdi. Bora A.'nın eylemini sonlandırmasıyla prefabrik ev sökülüp götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Antalya'daki olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve yıkım ekipleri, hazine arazisinde bulunan Bora A.'ya ait prefabrik evi yıkmak için harekete geçti.

Ekipleri karşısında gören Bora A., yıkımın usulsüz olduğunu, yıkım olursa kendisini yakacağını söyleyerek eve girip kapıyı kapattı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Bora A.'u ikna etmek için çalışma başlattı.

BEZİ ATEŞE VERDİ


Polise yerin dedesinden kaldığını ve yazışmaların sürdüğünü söyleyen Bora A., yıkımın durdurulmasını istedi. Yıkımın usulüne uygun yapıldığını belirten polis, Bora A.'dan evi boşaltması gerektiğini belirtti. Evden çıkmayacağını söyleyen Bora A., üzerine yağ döktüğü bezi pencereden aşağıya sarkıtıp, ateşe verdi. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA


Polisin ısrarına rağmen evden çıkmak istemeyen Bora A., bu kez kendine zarar vermeye çalıştı. Bora A., ekiplerin kapıyı kırıp içeriye girmeye çalıştığı sırada pencereden çıkıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Bora A., polis merkezine götürüldü. Vinç yardımı ile sökülen ev ise belediye ekipleri tarafından götürüldü.

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