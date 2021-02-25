Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı

Antalya'daki olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve yıkım ekipleri, hazine arazisinde bulunan Bora A.'ya ait prefabrik evi yıkmak için harekete geçti.

Ekipleri karşısında gören Bora A., yıkımın usulsüz olduğunu, yıkım olursa kendisini yakacağını söyleyerek eve girip kapıyı kapattı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Bora A.'u ikna etmek için çalışma başlattı.

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BEZİ ATEŞE VERDİ



Polise yerin dedesinden kaldığını ve yazışmaların sürdüğünü söyleyen Bora A., yıkımın durdurulmasını istedi. Yıkımın usulüne uygun yapıldığını belirten polis, Bora A.'dan evi boşaltması gerektiğini belirtti. Evden çıkmayacağını söyleyen Bora A., üzerine yağ döktüğü bezi pencereden aşağıya sarkıtıp, ateşe verdi. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA



Polisin ısrarına rağmen evden çıkmak istemeyen Bora A., bu kez kendine zarar vermeye çalıştı. Bora A., ekiplerin kapıyı kırıp içeriye girmeye çalıştığı sırada pencereden çıkıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Bora A., polis merkezine götürüldü. Vinç yardımı ile sökülen ev ise belediye ekipleri tarafından götürüldü.