Antalya haberleri: Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar
Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar: Ses duyulmasın diye salonu su ile doldurdular
Antalya’da atıl vaziyetteki bilardo salonunun tavanını delerek kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, 18 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Soyguncuların iş yerinin zeminini delerken ses duyulmaması için su vanasını açtıkları ve salonu su ile doldurdukları tespit edildi.
9 kilo 22 ayar ve 9 kilo 14 ayar altını çalarak kayıplara karıştı
Soyguncular çevreden ses duyulmaması için su vanasını açarak, eski bilardo salonunu su ile doldurdu. Deldikleri tavandan kuyumcu dükkanına ulaşan hırsızlar, 9 kilo 22 ayar ve 9 kilo 14 ayar altını çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen ve manzara karşısında şaşkına dönen kuyumcu dükkanı sahibi polis ekiplerine haber verdi.
Polisler inceleme başlattı
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis inceleme yaparken, itfaiye ekipleri de bilardo salonundaki suyun tahliye çalışmasını sürdürüyor.