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ANTALYA

Antalya haberleri: Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar: Ses duyulmasın diye salonu su ile doldurdular

Antalya’da atıl vaziyetteki bilardo salonunun tavanını delerek kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, 18 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Soyguncuların iş yerinin zeminini delerken ses duyulmaması için su vanasını açtıkları ve salonu su ile doldurdukları tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Şaşkına dönen kuyumcu dükkanı sahibi polis ekiplerine haber verdi.
Şaşkına dönen kuyumcu dükkanı sahibi polis ekiplerine haber verdi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce bilardo salonu olarak işletilen atıl vaziyetteki bilardo salonuna giren hırsızlar, yanlarında getirdiği ekipmanlarla tavanı delmeye başladı.

Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar: Ses duyulmasın diye salonu su ile doldurdular
FOTOĞRAF 10
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Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gece saatlerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, daha önce bilardo salonu olarak işletilen atıl vaziyetteki bilardo salonuna giren hırsızlar, yanlarında getirdiği ekipmanlarla tavanı delmeye başladı.
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Soyguncular çevreden ses duyulmaması için su vanasını açarak, eski bilardo salonunu su ile doldurdu.
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Deldikleri tavandan kuyumcu dükkanına ulaşan hırsızlar, 9 kilo 22 ayar ve 9 kilo 14 ayar altını çalarak kayıplara karıştı.
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Sabah saatlerinde iş yerine gelen ve manzara karşısında şaşkına dönen kuyumcu dükkanı sahibi polis ekiplerine haber verdi.
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Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
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Polis inceleme yaparken, itfaiye ekipleri de bilardo salonundaki suyun tahliye çalışmasını sürdürüyor.
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Bilardo salonunun tavanını delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar: Ses duyulmasın diye salonu su ile doldurdular
Antalya'da atıl vaziyetteki bilardo salonunun tavanını delerek kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, 18 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Soyguncuların iş yerinin zeminini delerken ses duyulmaması için su vanasını açtıkları ve salonu su ile doldurdukları tespit edildi.


9 kilo 22 ayar ve 9 kilo 14 ayar altını çalarak kayıplara karıştı

Soyguncular çevreden ses duyulmaması için su vanasını açarak, eski bilardo salonunu su ile doldurdu. Deldikleri tavandan kuyumcu dükkanına ulaşan hırsızlar, 9 kilo 22 ayar ve 9 kilo 14 ayar altını çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen ve manzara karşısında şaşkına dönen kuyumcu dükkanı sahibi polis ekiplerine haber verdi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Polisler inceleme başlattı

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis inceleme yaparken, itfaiye ekipleri de bilardo salonundaki suyun tahliye çalışmasını sürdürüyor.

Soyguncuların iş yerinin zeminini delerken ses duyulmaması için su vanasını açtıkları ve salonu su ile doldurdukları tespit edildi.
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