Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bir anda dengesini kaybetti Defne keserken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
ANTALYA

Antalya haberleri: Defne keserken 30 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

Bir anda dengesini kaybetti: Defne keserken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde defne kestiği sırada dengesini kaybederek 30 metrelik uçuruma yuvarlanan 51 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan Hanım Sarı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, önlemlerini alarak Sarı’yı düştüğü yerden sedye ile çıkardı.
Ekipler, önlemlerini alarak Sarı’yı düştüğü yerden sedye ile çıkardı.

Antalya Manavgat'ta Gebece Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Hanım Sarı, bahçesindeki defneleri orak ile kestiği sırasında dengesini kaybederek, bahçenin kenarında bulunan 30 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Hanım Sarı’nın düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi de sevk edildi.

Ekipler, önlemlerini alarak Sarı’yı düştüğü yerden sedye ile çıkardı. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan Hanım Sarı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor: O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı
GÜNDEM
Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor: O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

Kısıtlama kalktı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
GÜNDEM
Kısıtlama kalktı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Abone Ol Google News
Türk doktorlardan dünyada bir ilk

Türk doktorlardan dünyada bir ilk

Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı.
Beni sabaha kadar dövün

'Beni sabaha kadar dövün'

​Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçmaya çalıştı, yakalandı.
CHP’li Başarır: Türk ordusu satılmıştır demedim

Rakibinin <br>kulağını çekti

Rakibinin
kulağını çekti

​Milli futbolcunun hareketi İspanya'da gündem oldu.
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.
Şimdi turizm zamanı

Şimdi turizm zamanı

​Terörden temizlenen ilçede turizm atağı başladı.

​Mustafa Sarıgül'ün ekibi harekete geçti..

​Kısıtlamada ceza kesilen kişi polis ekiplerini tehdit etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.