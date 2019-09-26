Antalya'da sağlıksız koşullarda üretilen 1,5 ton midye dolma ele geçirildi

'Merdiven altı' olarak tabir edilen adreslere zabıta ekiplerince baskın düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

DHA 'Merdiven altı' olarak tabir edilen adreslere baskın düzenlendi.

'Merdiven altı' olarak tabir edilen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 1 ton 550 kilogram temiz olmayan midye dolma ele geçirildi.

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DHA Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, hijyen koşullarının olmadığı mekanlarda üretim yapanların çuvalladıkları midyelere ve üretim için kullandıkları çeşitli malzemelere de el koydu. Operasyonlarda midye dolmaların bekletildiği 5 buzdolabı, 4 merdaneli çamaşır makinesi ve çok sayıda araç gerece el koyuldu.

DHA Operasyonlarda midye dolmaların bekletildiği 5 buzdolabına da el konuldu.

Halk sağlığını hiçe sayan kişilere ise cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, 'merdiven altı' midye dolmaların yoğun olarak Lara, Konyaaltı ve Kaleiçi'nde satıldığı bilgisini verdi.

GÜNDEM Beyoğlu'ndaki baskında 2 ton midye dolmaye el konuldu

DHA Operasyonda 1 ton 550 kilogram temiz olmayan midye dolma ele geçirildi.

'Alo 153' ihbar hattı

Büyükşehir Belediyesi zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Halkı nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin 'Alo 153 Zabıta' hattına ihbarda bulunmalarını istedi.