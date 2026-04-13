Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Antalya'nın Demre ilçesinde saat 08.48'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü
Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Demre ilçesi açıklarında
saat 08.43'te de 3.5 büyüklüğünde bir deprem
meydana gelmişti.
Demre Kaymakamı: Herhangi olumsuzluğumuz yok
Demre Kaymakamı Emin Bağlı,
depremin merkez üssü Demre olarak gösterilse de denizin açıklarında olduğunu belirterek,
"Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok."
dedi.
#AFAD
#Demre
#Antalya