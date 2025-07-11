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Antalya'da aslanın kaçtığı hayvanat bahçesinin denetimi sürüyor

Antalya'da aslanın kaçtığı hayvanat bahçesinin denetimi sürüyor

16:2711/07/2025, Cuma
IHA
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Kaçan aslanın izini sürüp ormanlık alanda olduğu tespit edilmiş ve aslan itlaf edilmişti.
Kaçan aslanın izini sürüp ormanlık alanda olduğu tespit edilmiş ve aslan itlaf edilmişti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çiftçiye tarlada saldırdıktan sonra ormanlık alanda itlaf edilen aslanın kaçtığı hayvanat bahçesinin komisyon tarafından başlatılan denetimi sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan hayvanat bahçesinden 6 Temmuz Pazar günü saat 03.21'de bir erkek aslan kaçıp, tarlasını suladıktan sonra yakın bir noktada yere uzanan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kaçan aslanın izini sürüp ormanlık alanda olduğu tespit edilmiş ve aslan itlaf edilmişti.


Aslan saldırısında yaralanan Süleyman Kır'ın tedavisi devam ederken, hayvanat bahçesi Ankara ile Antalya'dan ilçeye geçtiğimiz günlerde gelen ve ilgili kurum yetkililerinden oluşan komisyon tarafından başlayan denetimlerin sürdüğü öğrenildi.


Denetimlerde hayvanların bakımı, kafeslerin güvenliği gibi konuların yetkililerce incelenip, sonuçlandıktan sonra bilgilendirme yapılacağı belirtildi.




#antalya
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