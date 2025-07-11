Antalya'da aslanın kaçtığı hayvanat bahçesinin denetimi sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan hayvanat bahçesinden 6 Temmuz Pazar günü saat 03.21'de bir erkek aslan kaçıp, tarlasını suladıktan sonra yakın bir noktada yere uzanan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kaçan aslanın izini sürüp ormanlık alanda olduğu tespit edilmiş ve aslan itlaf edilmişti.