Gündem Antalyada bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kedinin kardeşi yanından ayrılmadı
ANTALYA

Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kedinin kardeşi yanından ayrılmadı

Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kedinin kardeşi yanından ayrılmadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu. Kablo kesilerek indirilen kedinin kardeşi, bir an olsun yanından ayrılmadı. Site sakinlerinden Nuray Yurttaş "Bu sitede kedileri istemiyorlar. Birkaç kere de 'Ya kediler çıkacak ya da siz çıkacaksınız' diyerek benim üstüme yürüdüler" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu.
Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Üçgen Mahallesi 115 Sokak'ta bulunan Güç Sitesinin sakinleri, A Blok birinci kattan sarkan kabloya, boynundan asılmış kedi olduğunu fark etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kedi, site sakinlerinden Nuray Yurttaş (63) tarafından gömülmek üzere götürüldü.

AA
Kablo kesilerek indirilen kedinin kardeşi, bir an olsun yanından ayrılmadı.

"Çirkin" isimli kedinin site sakinleri tarafından bakıldığı öğrenildi. Kardeşi olduğu belirtilen bir başka kedinin de Çirkin'in yanından ayrılmadığı görüldü.

AA
Kedi, site sakinlerinden Nuray Yurttaş (63) tarafından gömülmek üzere götürüldü.

"Bu sitede kedileri istemiyorlar"

Nuray Yurttaş, yaptığı açıklamada, Çirkin ve Şila isimli kardeş kedilerin site sakinleri tarafından bahçede bakıldığı ve kuru mamayla beslendiğini söyledi.

İki kedinin kimseye bir zararının olmadığını ifade eden Yurttaş, "Sabah kalktık baktık, kediyi asmışlar. Bu sitede kedileri istemiyorlar. Birkaç kere de 'Ya kediler çıkacak ya da siz çıkacaksınız' diyerek benim üstüme yürüdüler. Bu kediler, biz taşındığımızda buradaydı. Hepsi doğurdu, biz de sahiplendirdik. Sonra da kedileri kısırlaştırdık." diye konuştu.

Kediyi köpeklere parçalatmanın cezası belli oldu: Kişi başı 770 lira
GÜNDEM
Kediyi köpeklere parçalatmanın cezası belli oldu: Kişi başı 770 lira

Yasaklı köpeğin sahibine 7 bin 802 lira para cezası
GÜNDEM
Yasaklı köpeğin sahibine 7 bin 802 lira para cezası
Bir yılda 47 milyon işlem

Bir yılda 47 milyon işlem

Sosyal medyadan tüm çalışanlara teşekkür ettiler.
Amacım vatana hayırlıçocuklar yetiştirmek

Amacım vatana hayırlı
çocuklar yetiştirmek

​PKK'dan kaçan Mekiye, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ayakları 110 metreye ulaştı

Ayakları
110 metreye ulaştı

​İki yaka arasındaki ulaşım 6 dakikaya inecek.
Yürek sızlatan görüntü

Yürek sızlatan görüntü

Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu.
Tereddütsüz bir <br>şekilde karşılık verilecek

Tereddütsüz bir
şekilde karşılık verilecek

Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz.
Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

"İran ve ABD güçleri, Irak'tan defolup gidecekler".

Saldırıyı<br>İran organize ediyor

Saldırıyı
İran organize ediyor

​Trump'tan Irak'taki Büyükelçilik açıklaması.
Emine Erdoğan<br>evlat nöbetinde

Emine Erdoğan
evlat nöbetinde

​Diyarbakır'daki annelerin umutlu bekleyişi 120'nci gününe girdi.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Herhangi bir<br>sefer iptali yok

Herhangi bir
sefer iptali yok

Fırtına nedeniyle uçakların pisti pas geçtiği iddiaları yalanlandı.
Eylem hazırlığında yakalandılar

Eylem hazırlığında yakalandılar

Ankara'da saldırı hazırlığındaki 5 kişi son anda yakalandı.
ABD elçiliğini bastılar

ABD elçiliğini bastılar

Irak'taki ABD-İran gerilimi yeni bir boyut kazandı.
Yarından itibaren<br> 776 lira olacak

Yarından itibaren
776 lira olacak

Zorunlu olduğu halde taktırmayanlara kötü haber.
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

​Kanal İstanbul'un 'Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı.
Türkiye'yi dışlama projeleri <br>akamete uğramıştır

Türkiye'yi dışlama projeleri
akamete uğramıştır

"Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projeleri akamete uğramıştır".
Gıdada yeni dönem

Gıdada yeni dönem

​Tüketicilere yönelik birçok düzenleme hayata geçiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.