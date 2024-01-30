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Antalya'da denizi kirleten 35 gemi affedilmedi: Milyonluk ceza kesildi

Son 6 ay içinde Antalya'da deniz kirliliğine sebep oldukları tespit edilen 35 gemiye toplam 52 milyon 560 bin lira ceza kesildi.

12:59 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 13:09 - 30/01/2024 Salı
AA
Antalya'da denizi kirleten 35 gemiye ceza kesildi
Antalya'da denizi kirleten 35 gemiye ceza kesildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde gemilerin denizde neden olduğu kirliliğin önlenmesine yönelik "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi" uygulaması kapsamında 22 noktada termal ve gece görüşlü kameralar kuruldu.


Sistemin merkezindeki ekranları sürekli kontrol eden ekipler, gemilerden kaynaklı kirliliğin tespitinde anında bölgeye sürat botlarıyla görevli personel sevk ediyor. Atığını boşalttığı belirlenen gemilere ceza uygulanıyor.



35 gemiye toplam 52 milyon 560 bin lira ceza


Bu kapsamda son 6 ayda deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 35 gemiye toplam 52 milyon 560 bin lira ceza kesildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, Türkiye'de ilk olan elektronik gemi denetleme sistemi ile Antalya'nın denizlerini kirliliğe karşı koruduklarını belirtti.


Deniz sahasının gece gündüz yüksek çözünürlüklü kameralar ile anlık takip edildiğini bildiren Yıldırım, sintine boşalttığı tespit edilen gemilere anında müdahale ettiklerini anlattı.





#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#ceza
#Deniz kirliliği
#Elektronik Gemi Denetleme Sistemi
#gemi
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