Antalya'da denizi kirleten 35 gemi affedilmedi: Milyonluk ceza kesildi

Antalya'dan Afyon'a araç takası için giden galerici Kadir Bayer (28), EDS üzerinden gelen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü. Cezayı ödeyecek gücünün olmadığını belirten Bayer, “İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. 50 bin TL kazanmak için yola çıktım, 150 bin TL ceza geldi” dedi. Bayer, hız sınırının 82 km olduğu yerde yaptığı hızı da açıkladı.