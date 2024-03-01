Antalya’da diplomasi maratonu

6 Şubat depremleri nedeniyle geçen yıl ertelenen organizasyonun bu yıl 3’üncüsü gerçekleşecek. Forumda 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı bulunacak. ADF 2024'ün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmalarıyla yapılacak.





FİDAN’DAN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Fidan, yurt dışında sürdürdüğü diplomasi maratonunu Antalya’ya taşıdı. 3 gün sürecek forum öncesi Fidan, dün yoğun ikili görüşme trafiği gerçekleştirdi. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Huseyin, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Gambiya Dışişleri, Uluslararasi İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalilar Bakanı Dr. Mamadou Tangara ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjiddin Muhriddin ile görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.





LAVROV’LA GÜNDEM UKRAYNA

Çok sayıda ülke lideri ve mevkidaşını ağırlayacak olan Fidan, forum süresince temaslarını sürdürecek. Fidan’ın Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin ana gündemi ise Ukrayna savaşı olacak. Forumda Suriye, Libya, Filistin, Ukrayna, Ermenistan, Irak, İran gibi ülkelerden de bakan ve üst düzeyde katılımcılar yer alacak.



