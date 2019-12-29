Gündem Antalyada karda mahsur kalan 4 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı
ANTALYA

Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı

Antalya Akseki'de, Alacabel mevkisi Sülek Yaylası yolunda tipi yüzünden ilerleyemeyen ve araçlarında mahsur kalan 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Belediye ekipleri, greyder ve pikapla bölgeye giderek mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Alanya'da ise İmamlı Mahallesi Yaylası'nda da aracı kara saplanan sürücü, belediye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Belediye ekipleri mahsur kalan kişilerin yanına greyder ve pikapla ulaşabildi.
Belediye ekipleri mahsur kalan kişilerin yanına greyder ve pikapla ulaşabildi.

Antalya'nın Akseki ve Alanya ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

3 kişi tipi yüzünden mahsur kaldı

  • Akseki'de Alacabel mevkisi Sülek Yaylası yolunda tipi yüzünden ilerleyemeyen ve araçlarında mahsur kalan Mesut Demir, Mustafa Şahin ile Hüseyin Güçlü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, greyder ve pikapla bölgeye giderek mahsur kalan 3 kişiye ulaştı.

Antalya'da vatandaşlar yoğun kar ve tipi dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Aracı kara saplanan adam kurtarıldı

Alanya'daki İmamlı Mahallesi Yaylası'nda da aracı kara saplanan sürücü, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

  • Öte yandan, belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu Alanya - Gazipaşa yolu Aydap mevkisi ile Gedevet - Mahmutseydi yolundaki taş ve toprakları temizledi.

Ekipler tarafından Kuşyuvası ve Taşatan bölgelerinde de karla mücadeleçalışması yapılıyor.

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