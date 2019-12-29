Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Adana'daki selde zarar gören kişilerin hesaplarına biner lira yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildirdi. Öte yandan Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanının su altında kaldığını ifade eden Çelik, "Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak" dedi.