Antalya'da korkutan deprem

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Bakan Soylu Van'da emniyet ve jandarmaya alınan araçların teslim törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da emniyet ve jandarma için alınan araçların teslim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, son 12 yılda birçok alımla, İzmir'den Mersin'e, Adana'dan Van'a kadar hem polis, hem jandarmanın araç ihtiyacını giderdiklerini, teşkilat kapasitesi ve kabiliyetini de iyi noktaya getirdiklerini söyledi.