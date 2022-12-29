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ANTALYA

Antalya'da korkutan deprem

AFAD verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 17.03'te 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Antalyada korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.03'te meydana gelen depremin, Antalya'nın Kaş ilçesine uzaklığı 35,63 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 31,85 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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