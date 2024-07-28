Antalya'da ormanlık alanda yangın: Serik'te büyüyen alevlere müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle 3 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.