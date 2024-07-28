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Antalya'da ormanlık alanda yangın: Serik'te büyüyen alevlere müdahale ediliyor

Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Gebiz Mahallesi Kocamehmetler bölgesinde başlayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangın 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

17:11 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 17:37 - 28/07/2024 Pazar
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Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını

Antalya Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi.

Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına hava araçları da yönlendirildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yangın 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


#Serik
#Antalya
#Orman yangını
#müdahale
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