Antalya’da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Yağışın etkili olduğu anlarda kaldırım ve refüjlerde su seviyesi yükseldi, yayalar su birikintilerinden geçerken güçlük yaşadı. Ani bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimileri otobüs durakları ve bina saçakları altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi'nde ise şiddetli yağmur ve rüzgar bazı seralarda hasara neden oldu. Seraların demir yapıları devrildi, naylon örtüleri yırtıldı. Bazı seralardaki büyükbaşlar yıkılan demirlerin arasında kaldı. Aksu ilçesinde de yer yer su taşkınları meydana gelirken, bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı.