Antalya'da silahların susmadığı asker eğlencesi: Üç kişi gözaltına alındı

Antalya’’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahalles’inde ise bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi, pes dedirtti.
Meşaleler eşliğinde araç konvoyu yapan gençler, camlardan sarkarak ellerindeki tabancaları defalarca ateşledi.
Antalya’da havai fişek patlatılan ve havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir gencin ise tabancayı yatık tutarak ateşlemesi korkuttu. Gencin ateş ettiği bölgede evlerin olduğu görüldü.
Antalya’da havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı
ÜÇ KİŞİ YAKALANDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde havaya ateş eden kişilerin R. C., A. T. ve M. K. olduğunu belirledi.
Antalya’da havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı
Eğlencede kullandıkları kurusıkı tabancalarla birlikte kısa sürede yakalanan şahıslar, polis merkezine götürüldü.
Antalya’da havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı
Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi.
OYNAT 00:59
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