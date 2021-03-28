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ANTALYA

Antalya'da silahların susmadığı asker eğlencesi

Antalya'da silahların susmadığı asker eğlencesi: Üç kişi gözaltına alındı

Antalya’da asker uğurlamasında meşaleler eşliğinde araç konvoyu yapan ve ellerindeki tabancalar araç camlarından sarkarak havaya ateş açan şehir magandalarından üçü polis tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında adli ve para ve idari işlem yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Antalyada silahların susmadığı asker eğlencesi
Antalya'da bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi, pes dedirtti.

Antalya’’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahalles’inde ise bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi, pes dedirtti.

Meşaleler eşliğinde araç konvoyu yapan gençler, camlardan sarkarak ellerindeki tabancaları defalarca ateşledi.

Antalya’da havai fişek patlatılan ve havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı
Antalya’da havai fişek patlatılan ve havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir gencin ise tabancayı yatık tutarak ateşlemesi korkuttu. Gencin ateş ettiği bölgede evlerin olduğu görüldü.

Antalya’da havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı
Antalya’da havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı

ÜÇ KİŞİ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde havaya ateş eden kişilerin R. C., A. T. ve M. K. olduğunu belirledi.

Antalya’da havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı
Antalya’da havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı
  • Eğlencede kullandıkları kurusıkı tabancalarla birlikte kısa sürede yakalanan şahıslar, polis merkezine götürüldü.

Antalya’da havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı
Antalya’da havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı

Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi.

Bağcılar gençleri rahat durmuyor: Yasağa rağmen asker eğlencesi yaptılar
OYNAT 00:59
Bağcılar gençleri rahat durmuyor: Yasağa rağmen asker eğlencesi yaptılar
Bağcılar'ın çeşitli semtlerinde yasağa rağmen asker eğlencesi adı altında toplandıktan sonra meşaleler yakarak ateş dansı yapan ve sosyal medyada paylaşan 15 kişiye toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi.


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