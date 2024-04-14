Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri: 3 yıldır uzman denetlemiyor!

Antalya'da yaşanan teleferik faciasının arkasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ihmali çıktı.





Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, 8 yıl önce yapılan teleferik hattının periyodik bakımları, garanti kapsamındaki 5 yıl boyunca teleferik hattını yapan firma tarafından yapıldı. Garanti süresi bittikten sonra ise ‘İnsan taşımak üzere tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği’ gereği zorunlu olan yıllık periyodik bakım için yetki belgesi olan ve onaylı kontrol firması yerine, tesisi işleten belediye iştirak şirketinin uzman olmayan personelleri tercih edildi. Böylelikle, teleferik hattının periyodik bakımlarının 3 yıldır yetkili bir firma tarafından yapılmadığı, kazaya da bu ihmalin neden olduğu öğrenildi.





İLK 5 YIL YÜKLENİCİ FİRMA BAKIM YAPTI

‘2017 yılının Şubat ayında hizmete alınan Antalya Konyaaltı’ndaki Tünektepe Teleferik Hattı’nın yıllık periyodik bakımları, yüklenici ile imzalanan sözleşmeden doğan garanti kapsamında 5 yıl boyunca yüklenici firma tarafından yapıldı. 2022 yılı itibari ile garanti süresi dolunca yüklenici firmanın periyodik bakım zorunluluğu ortadan kalktı.’





SON 3 YILDIR BAKIM YAPILMADI

‘2022 yılından sonra ise Antalya Büyükşehir Belediyesi, onaylı ve yetki belgesi bulunan bir bakım firması ile yada 5 yıldır periyodik bakımları yapan yüklenici firma ile sözleşme imzalayıp teleferik hattının bakımlarını yönetmeliğe uygun bir şekilde devam ettirmek yerine, hattın bakım işini teleferik hattını işleten belediye iştirak şirketi Anet A.Ş’nin alanında uzman olmayan personellerince sürdürmeye çalıştı.’





YILDA 1 KEZ BAKIM ZORUNLU

‘İnsan taşımak üzere tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği’ne göre, teleferik hatlarının bakımları, iyi mühendislik uygulamaları esas alınarak tesisatın durumuna göre bir yıldan uzun aralıklarla gerçekleştirilir. Teleferik muayenelerinde ilgili ekipmanın kaldırma işini güvenli olarak yapıp yapamadığı test edilir ve çıkan sonuç raporlanır.’





İŞLETMECİ SORUMLU