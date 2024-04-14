|
Gündem

Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri: 3 yıldır uzman denetlemiyor!

Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan facianın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ihmaller zinciri ortaya çıktı.

Yusuf Özdemir
12:23 - 14/04/2024 dimanche
Yeni Şafak
Teleferik kazasının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları netleşti.
Teleferik kazasının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları netleşti.

Antalya'da yaşanan teleferik faciasının arkasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ihmali çıktı.


Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, 8 yıl önce yapılan teleferik hattının periyodik bakımları, garanti kapsamındaki 5 yıl boyunca teleferik hattını yapan firma tarafından yapıldı. Garanti süresi bittikten sonra ise ‘İnsan taşımak üzere tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği’ gereği zorunlu olan yıllık periyodik bakım için yetki belgesi olan ve onaylı kontrol firması yerine, tesisi işleten belediye iştirak şirketinin uzman olmayan personelleri tercih edildi. Böylelikle, teleferik hattının periyodik bakımlarının 3 yıldır yetkili bir firma tarafından yapılmadığı, kazaya da bu ihmalin neden olduğu öğrenildi.


İLK 5 YIL YÜKLENİCİ FİRMA BAKIM YAPTI

‘2017 yılının Şubat ayında hizmete alınan Antalya Konyaaltı’ndaki Tünektepe Teleferik Hattı’nın yıllık periyodik bakımları, yüklenici ile imzalanan sözleşmeden doğan garanti kapsamında 5 yıl boyunca yüklenici firma tarafından yapıldı. 2022 yılı itibari ile garanti süresi dolunca yüklenici firmanın periyodik bakım zorunluluğu ortadan kalktı.’


SON 3 YILDIR BAKIM YAPILMADI

‘2022 yılından sonra ise Antalya Büyükşehir Belediyesi, onaylı ve yetki belgesi bulunan bir bakım firması ile yada 5 yıldır periyodik bakımları yapan yüklenici firma ile sözleşme imzalayıp teleferik hattının bakımlarını yönetmeliğe uygun bir şekilde devam ettirmek yerine, hattın bakım işini teleferik hattını işleten belediye iştirak şirketi Anet A.Ş’nin alanında uzman olmayan personellerince sürdürmeye çalıştı.’


YILDA 1 KEZ BAKIM ZORUNLU

‘İnsan taşımak üzere tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği’ne göre, teleferik hatlarının bakımları, iyi mühendislik uygulamaları esas alınarak tesisatın durumuna göre bir yıldan uzun aralıklarla gerçekleştirilir. Teleferik muayenelerinde ilgili ekipmanın kaldırma işini güvenli olarak yapıp yapamadığı test edilir ve çıkan sonuç raporlanır.’


İŞLETMECİ SORUMLU

Yine yönetmeliğe göre; ‘Tesisat işletmecisi, kontrollerin düzenli olarak yaptırılmasından ve kontrol sonuçlarının muhafazasından sorumludur. Kontroller neticesinde, tesisatın çalıştırılmasında can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda, söz konusu uygunsuzluklar giderilinceye kadar tesisat işletmecisi, tesisatın işletmesini durdurarak gerekli bütün tedbirleri almaktan sorumludur.’

#Antalya
#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#teleferik
il y a 1 heure
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İran, İsrail'i kamikaze İHA yağmuruna tuttu! Kamikaze drone özellikleri nelerdir? İşte Şahit-136 menzili