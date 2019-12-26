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ANTALYA

Antalyalıları şaşkına çeviren yağış: Herkes kar yağdı sandı

Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağışın durmasının ardından sokağa inerek ince taneli yağan doluyu kar zannetti.

Haber Merkezi İHA
Antalya'ya yağan dolu kar sanıldı.
Antalya'ya yağan dolu kar sanıldı.

Antalya'da kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Konyaaltı ilçesi Akkuyu ve Toros Mahallelerinde saat 22.00 sıralarında sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yol kenarlarında biriken dolu sokakları beyaza bürüdü.

İHA
Antalya'ya yağan dolu kar sanıldı.

Yağışın durmasıyla evlerinden çıkan vatandaşlar ve çocuklar, ince taneli doluyu kar zannetti. Çocuklar, doluyla oynamanın keyfini yaşarken, bazı vatandaşlar fotoğraf çekmeyi, bazıları da doluyu poşetlere koyarak evine götürmeyi tercih etti.

“Poşetleyip eve götüreceğim”

  • Doluyu kar zanneden vatandaşlardan İzzet Demir, “Birden başladı, bayağı da yağdı. Herkes şaşırdı. Vanlıyım, 30 senedir kar görmedim. Poşetle toplayıp eve götüreceğim” dedi.

13 yaşındaki Eyüpcan Doğan da, markete çıktığı sırada karşılaştığı manzaradan dolayı çok sevindiğini söyledi.

İHA
Antalya'ya yağan dolu kar sanıldı.

İHA
Antalya'ya yağan dolu kar sanıldı.

İHA
Antalya'ya yağan dolu kar sanıldı.

İHA
Antalya'ya yağan dolu kar sanıldı.
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