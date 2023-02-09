Araç kuyrukları adım adım ilerledi

Türkiye genelinde 10 şehri vuran depremin yıkıcı etkisi kendisini hem şehir içi hem de bu şehirler arası ulaşımda gösteriyor. Kahramanmaraş’taki 7,7 şiddetindeki depremden saatler sonra geldiğimiz Kahramanmaraş’ta enkazlar ulaşıma ve kurtarma çalışmalarına da sekte vuruyor. Şehrin iki noktası olan Trabzon Caddesi ile İlahiyat Caddesi arasını normal koşullarda 15 dakikada katetmek mümkün. Ancak, yolları ve sokakları kapatan moloz yığınları nedeniyle ulaşım adeta labirent içinde 2 saati bulan bir yolculuğu andırıyor. Aynı zorluk depremin etkilediği Şanlıurfa’ya yolculuğumuzda da benzerdi. Kahramanmaraş’ta araçların bir bölümü enkaz altında kalmış. Çıkabilenler ise araçlarıyla şehir dışında soluğu almış. Şehirdeki en önemli trafik AFAD, UMKE, ambulanslar ve itfaiye araçları. Onlar da yine enkazlar nedeniyle trafiğe takılıyor.