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Araç kuyrukları adım adım ilerledi

Kahramanmaraş’taki 7,7 şiddetindeki depremden saatler sonra geldiğimiz Kahramanmaraş’ta enkazlar ulaşıma ve kurtarma çalışmalarına da sekte vuruyor. Buralarda deprem nedeniyle evlerini terk edenler varsa arabalarında uyuyor. Gece sıcaklık sıfır derecenin altına indiği için araçların çalışması gerekiyor. Araçların sıcak olması için de yakıta ihtiyaç var. Akaryakıt istasyonlarının önünde bin aracı bulan kuyruklar oluşuyor.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
04:32 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye genelinde 10 şehri vuran depremin yıkıcı etkisi kendisini hem şehir içi hem de bu şehirler arası ulaşımda gösteriyor.

Türkiye genelinde 10 şehri vuran depremin yıkıcı etkisi kendisini hem şehir içi hem de bu şehirler arası ulaşımda gösteriyor.

Türkiye genelinde 10 şehri vuran depremin yıkıcı etkisi kendisini hem şehir içi hem de bu şehirler arası ulaşımda gösteriyor. Kahramanmaraş’taki 7,7 şiddetindeki depremden saatler sonra geldiğimiz Kahramanmaraş’ta enkazlar ulaşıma ve kurtarma çalışmalarına da sekte vuruyor. Şehrin iki noktası olan Trabzon Caddesi ile İlahiyat Caddesi arasını normal koşullarda 15 dakikada katetmek mümkün. Ancak, yolları ve sokakları kapatan moloz yığınları nedeniyle ulaşım adeta labirent içinde 2 saati bulan bir yolculuğu andırıyor. Aynı zorluk depremin etkilediği Şanlıurfa’ya yolculuğumuzda da benzerdi. Kahramanmaraş’ta araçların bir bölümü enkaz altında kalmış. Çıkabilenler ise araçlarıyla şehir dışında soluğu almış. Şehirdeki en önemli trafik AFAD, UMKE, ambulanslar ve itfaiye araçları. Onlar da yine enkazlar nedeniyle trafiğe takılıyor.

YOLLAR YENİDEN BAĞLANIYOR

Deprem bölgesi içinde ise en önemli sorun yine Kahramanmaraş’ta olduğu gibi hasar gören yollar. Şanlıurfa’ya giderken depremin etkilediği yolları görüyoruz. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giden yolların tamamında çatlaklar, kopmalar ve çökmeler söz konusu. Çatlaklar kapatılıyor, göçükler dolduruluyor. Çöken yollara düşen araçlar ve sarsıntı nedeniyle kaza yapan araçlar da hala yollarda. Bu nedenle yer yer trafik yoğunlaşıyor. Yardım TIR’ları adeta konvoy oluşturmuş durumda.

BİN ARAÇLIK SIRA VAR

Yol üstündeki benzinliklerin önemli bir kısmı kapalı. Yolda neden benzin olmadığını sorduğumuz istasyon görevlisi, önceliğin yerel yerleşimlerde oturanlara verildiğini söylüyor. Buralarda deprem nedeniyle evlerini terk edenler varsa arabalarında uyuyor. Gece sıcaklık sıfır derecenin altına indiği için araçların çalışması gerekiyor. Araçların sıcak olması için de yakıta ihtiyaç var. Akaryakıt istasyonlarının önünde bin aracı bulan kuyruklar oluşuyor. İstasyona girene kadar benzinin boşa harcanmasını önlemek isteyen vatandaşlar dur kalklara karşı araçlarını itiyor.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Ulaşım
#Yakıt
1 saat önce
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Araç kuyrukları adım adım ilerledi
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