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Aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi

Aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi

10:1331/10/2024, Perşembe
DHA
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Suna Ülger
Suna Ülger

Antalya'da yaşayan emekli Suna Ülger'e (58), hafif ticari aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan köprü geçiş cezası geldi. Faiziyle birlikte 40 lira olan ceza karşısında şaşıran Ülger, Tüketici Hakem Heyetine başvurup, cezanın iptali için yasal işlem başlattı.

Antalya'da yaşayan Suna Ülger, e-Devlet'ini kontrol ederken hafif ticari aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan kendisine köprü geçiş cezası kesildiğini gördü. Acemi bir sürücü olduğunu, bu durum karşısında hayret içinde kaldığını belirten Ülger, “Henüz 3 yıldır Antalya sınırları içinde araç kullanıyorum. Her akşam 'Bir ceza yazılmış mı ya da kural ihlali yapmış mıyım' diyerek e- Devlet'imi kontrol ederim. Sisteme girdim ve bir cezaya rastlamadım. Ardından HGS ve karayolları bölümüne de bakmak istedim ve şoka uğradım. 25 Nisan saat 20.18'de Çamlıca-Samandıra geçişinde 10 liralık bir ceza yemişim. Ben bugüne kadar hiç araçla İstanbul'a gitmedim. Üstelik bu tarihlerde de gitmedim. Benim aracım İzmir, Bodrum ve Antalya'yı gördü. O nedenle çok şaşkınım" dedi.

Cezaya itiraz etti

Cezanın yanlışlıkla yazılmış olabileceğini belirten Suna Ülger, “Cezamı görür görmez Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. Tarafıma kesilmiş bir ceza olduğunu ve idari takibe girmiş olduğumu söylediler. 10 liralık ceza faizle birlikte 40 lira olmuş. Ücret çok komik bir rakam. Fakat ben durumu fark etmeseydim belki faiz işleyecekti, belki de başka sorunlar yaşayacaktım. Ben bilinçli bir insanım. Sık sık e-Devlet'ime girerek kontrol yapabiliyorum. Ama binlerce insan var ki bu sistemi kullanmayı bilmiyor. Benim gibi bu sorunu yaşayan nice insan olabilir. Hiç olmazsa benim bu örneğimden sonra zaman zaman e-Devlet'lerini kontrol ederler" ifadelerini kullandı.




#Antalya
#Suna Ülger
#İstanbul

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