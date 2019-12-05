Araçta mahrem toplantı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ’den dava açılan eski denizci astsubay başçavuş A.V., örgütün 1992’de askeri lise sınavına kendisinin yerine başka bir mensubunu soktuğunu itiraf etmişti. Bu şekilde TSK’ya giren ve 26 yıl boyunca görev yapan şüpheli A.V., darbe girişiminin ardından mahrem yapılanmadaki faaliyetlere ilişkin de bilgiler verdi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI NOTLA İRTİBAT

Şüpheli A.V., mahrem imamla ilk irtibatın notla sağlandığını belirtti. A.V., o dönem mahrem imamlığı yapan Hulusi kod adlı şahsın darbe girişiminin ardından tutuklandığını, daha üst konumda bulunan Ahmet kod adlı FETÖ imamının ise Hulusi’nin eşini ziyarete gittiğini belirterek, “Mahrem imam Ahmet, Hulusi’nin eşine, kendisini herhangi birinin ziyarete gelmesi durumunda iletilmek üzere not bırakmış. Hulusi’nin eşi, buluşmak için tarih ve yerin belirtildiği bu notu, o dönem DKK Haber Merkezi’nde görevli H.A.’ya vermiş. H.A. bu nota istinaden 15 Temmuz’dan 3 ay sonra beni arayarak Ankara Etlik mevkiinde bir bölgeye çağırdı” dedi.

TOPLANTI ARAÇTA

Daha sonra aynı mahrem hücrede yer aldıkları H.A., M.Ç. ile mahrem imam Ahmet ile buluştuklarını kaydeden A.V., “Belirtilen yere gittiğimde H.A. ve M.Ç. ile beyaz renkli Mercedes marka aracın yanında bekliyorlardı. Beraber halı sahaların olduğu yere gittik. Ahmet kod isimli şahıs gelerek araca bindi ve aracın içerisinde yaklaşık 1 saatlik bir görüşme yaptık. Görüşmeden yaklaşık 2 ay sonra bu kez Yenimahalle tarafında yine araç içerisinde 1 saatlik görüşme yaptık” diye konuştu.