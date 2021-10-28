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ANKARA

Aranıyorlardı! Denetimde yakalandılar

İçişleri Bakanlığı koordinesinde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak “Güvenli Eğitim Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada arama kararı çıkarılan 618 şahıs yakalanırken, 19 kayıp çocuk bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Aranıyorlardı! Denetimde yakalandılar
Denetim

İçişleri Bakanlığı koordinesinde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak “Güvenli Eğitim Uygulaması” gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak “Güvenli Eğitim Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri, okul servis araçları, umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 667 servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 548 okul servis aracı trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesi geri alındı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 489 karma ekip ile 42 bin 420 emniyet ve jandarma personelinin görev aldığı uygulamalarda okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri, umuma açık iş yerleri, okul servis araçları ve personeli denetlendi.

Denetim
Denetim

Kurallara uymayan servis araçlarına işlem yapıldı


Uygulamada 57 bin 598 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde “emniyet kemeri takmamak”, “araç muayenesi yaptırmamak”, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uymamak”, “fazla yolcu taşımak” ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 2 bin 667 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 548 okul servis aracı trafikten men edilirken, 14 sürücünün belgesi geri alındı. Başta 24 bin 784 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 318 umuma açık yerler (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 50 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Denetim
Denetim

Aranması olan 618 kişi yakalandı

Uygulamalarda 4 FETÖ/PDY, 18 uyuşturucu suçları, 4 cinsel suçlar, 40 yaralama, 23 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 20 tehdit, 11 hakaret, 341 yoklama kaçağı-bakaya ve 128 diğer suçlardan olmak üzere toplam 618 aranan şahıs yakalandı, 19 kayıp çocuk bulundu.

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