Araştırma hastanelerine teknoloji ofisi

Sağlık Bakanlığı, ekonomik büyümeye ve refaha katkı veren, marka ve katma değer oluşturabilen üreten sağlık modelini hayata geçirecek. TÜSEB öncülüğünde başlatılacak ve tüm paydaşları kapsayan üreten sağlık modeli, sağlık alanında önemli bir dönüşüm sürecini tetikleyecek. Üreten sağlık modeli ile üniversitelerin Ar-Ge çalışmaları, sanayinin üretim gücü ve devlet teşvikleri bir araya getirilecek.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu ve dışa bağımlı olduğu kritik sağlık ürünleri belirlenip, Ar-Ge ve üretim süreçleri planlanacak. Ekiplere gerekli bilgi ve deneyimin aktarılması için rehberlik hizmeti sağlanacak. Ar-Ge projelerine finansal destek sağlanacak. Elde edilen ürünlerin ise güvenilirliği ve etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanacak. Teknoloji transfer ofisleri ile bu ürünler ticari birer ürüne dönüşecek. Bu hedefler doğrultusunda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci ile bakanlıkta görüştü. 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yurt dışında çalışmış, başarılı bilim insanlarıyla toplantı yaptı. Türk ve yabancı bilim insanlarına Türkiye'ye gelerek yatırım yapma çağrısında bulundu. TÜSEB ile bu konuda çalışmalar sürüyor. Yabancı olup Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen veya Türk olup yurt dışında yatırım yapmak isteyen bilim insanları desteklenecek.