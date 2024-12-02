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Araştırma hastanelerine teknoloji ofisi

Araştırma hastanelerine teknoloji ofisi

Merve Safa Akıntürk
04:002/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
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Sağlık Bakanlığı sağlık teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltmak için önemli bir dönüşüm süreci başlatıyor. Araştırma hastanelerinde Teknoloji Transfer Ofisleri kurulacak. Bu ofisler, Türkiye'nin dört bir yanındaki sağlık çalışanlarının ve bilim insanlarının fikirlerinin somut ürünlere dönüşmesini sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı, ekonomik büyümeye ve refaha katkı veren, marka ve katma değer oluşturabilen üreten sağlık modelini hayata geçirecek. TÜSEB öncülüğünde başlatılacak ve tüm paydaşları kapsayan üreten sağlık modeli, sağlık alanında önemli bir dönüşüm sürecini tetikleyecek. Üreten sağlık modeli ile üniversitelerin Ar-Ge çalışmaları, sanayinin üretim gücü ve devlet teşvikleri bir araya getirilecek.


SANAYİYE AKADEMİK BİLGİ

Çalışmalar ile teknolojik gelişim desteklenecek. Türkiye'nin sağlık ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltılacak. Üreten sağlık modeli çerçevesinde, araştırma hastanelerinde Teknoloji Transfer Ofisleri kurulacak. Bu ofisler, Türkiye'nin dört bir yanındaki sağlık çalışanlarının ve bilim insanlarının fikirlerinin somut ürünlere dönüşmesini sağlayacak. Teknoloji transfer ofisleri ile akademik bilginin sanayiye aktarımı sağlanacak.


GÜVENİLİRLİK KLİNİKTE DENETLENECEK

Ülkenin ihtiyaç duyduğu ve dışa bağımlı olduğu kritik sağlık ürünleri belirlenip, Ar-Ge ve üretim süreçleri planlanacak. Ekiplere gerekli bilgi ve deneyimin aktarılması için rehberlik hizmeti sağlanacak. Ar-Ge projelerine finansal destek sağlanacak. Elde edilen ürünlerin ise güvenilirliği ve etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanacak. Teknoloji transfer ofisleri ile bu ürünler ticari birer ürüne dönüşecek. Bu hedefler doğrultusunda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci ile bakanlıkta görüştü. 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yurt dışında çalışmış, başarılı bilim insanlarıyla toplantı yaptı. Türk ve yabancı bilim insanlarına Türkiye'ye gelerek yatırım yapma çağrısında bulundu. TÜSEB ile bu konuda çalışmalar sürüyor. Yabancı olup Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen veya Türk olup yurt dışında yatırım yapmak isteyen bilim insanları desteklenecek.




#Sağlık Bakanlığı
#araştırma hastanesi
#teknoloji
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