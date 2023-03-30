Areda Survey araştırdı: Türk halkı deprem sürecinde STK'ların performansını takdir etti

Areda, Deprem ve Yardım araştırması yaptı.
TSK'nın deprem sürecindeki çalışmaları başarılı bulundu
Türkiye’nin içeride ve dışarıda güvenliğinin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri de arama-kurtarma başta olmak üzere çeşitli yardım faaliyetleriyle sahadaydı. Araştırma sonucuna göre katılımcıların yüzde 65,1’i deprem sürecinde TSK’nın performansını başarılı buldu.
Yabancı ülkelerin yardımlarını Türk halkı yeterli gördü
Türkiye’nin dış politikada zaman zaman sorunlar yaşadığı ülkelerde dâhil olmak üzere birçok yabancı ülke Türkiye’ye önemli destekler sağladı. Nakdi yardımların yanında, bazıları arama kurtarma çalışmalarına katıldı, bazıları ülkelerinden yardımlar getirdi. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 81,4’ü yabancı ülkelerden gelen yardımları yeterli olarak değerlendirdi.