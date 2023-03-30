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Areda Survey araştırdı: Türk halkı deprem sürecinde STK'ların performansını takdir etti

Araştırma şirketi Areda Survey'in 2 bin 440 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Deprem ve Yardım araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 92,2’si deprem sürecinde sivil toplum kuruluşlarının performansını başarılı buldu.

14:55 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Areda, Deprem ve Yardım araştırması yaptı.

Areda, Deprem ve Yardım araştırması yaptı.

Türkiye, tarihinde görülmemiş ve büyük yıkımlara yol açan bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bu felaket sonrası arama-kurtarma, gıda, barınma, sağlık gereçleri ve her türlü destek için Türk halkı tek yürek haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve yabancı ülkelerden yardıma gelenler yaraları sarmak için mücadele etti. Peki,
deprem sürecindeki yardımlaşma duygusunu Türk halkı nasıl buldu?
Araştırmaya göre,
Türk halkının yüzde 89,9’u deprem sürecindeki yardımlaşma duygusunu çok güçlü buldu. Sivil toplum örgütlerinin performansını ise yüzde 92,2 oranında başarılı olarak değerlendirdi.

TSK'nın deprem sürecindeki çalışmaları başarılı bulundu

Türkiye’nin içeride ve dışarıda güvenliğinin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri de arama-kurtarma başta olmak üzere çeşitli yardım faaliyetleriyle sahadaydı. Araştırma sonucuna göre katılımcıların yüzde 65,1’i deprem sürecinde TSK’nın performansını başarılı buldu.

Yabancı ülkelerin yardımlarını Türk halkı yeterli gördü

Türkiye’nin dış politikada zaman zaman sorunlar yaşadığı ülkelerde dâhil olmak üzere birçok yabancı ülke Türkiye’ye önemli destekler sağladı. Nakdi yardımların yanında, bazıları arama kurtarma çalışmalarına katıldı, bazıları ülkelerinden yardımlar getirdi. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 81,4’ü yabancı ülkelerden gelen yardımları yeterli olarak değerlendirdi.



#Areda Survey
#Deprem
#STK
42 dakika önce
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