Areda Survey araştırdı: Türk halkı deprem sürecinde STK'ların performansını takdir etti

Türkiye, tarihinde görülmemiş ve büyük yıkımlara yol açan bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bu felaket sonrası arama-kurtarma, gıda, barınma, sağlık gereçleri ve her türlü destek için Türk halkı tek yürek haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve yabancı ülkelerden yardıma gelenler yaraları sarmak için mücadele etti. Peki,

deprem sürecindeki yardımlaşma duygusunu Türk halkı nasıl buldu?

Araştırmaya göre,