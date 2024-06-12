Arkadaşını getirene üç bin lira

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018’de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla yeniden yapılanmaya başlayan örgütün öğrenci evleri ve aktif hale getirilen kadın yapılanmasına yönelik kritik bir operasyona imza attı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonda, örgütün kadın öğrenci evleri ifşa oldu. Avrupa yakası hücre ve öğrenci evlerini deşifre etmek için uzun bir çalışma yürüten ekipler, örgütün kız öğrencileri ağına düşürmek için kullandığı yeni yöntemleri ortaya çıkarttı.

5 DAKİKALIK OKUMA SERİLERİ

Örgütle ilişkili ailelerin ilkokul ve lise çağındaki çocuklarının peşine düşen FETÖ’nün çeşitli etkinlikler tertiplediği tespit edildi. Üniversite öğrenci evlerinde ilkokul ve lise öğrencileri için programlar düzenlendiği, elebaşı Fetullah Gülen’den hiç bahsedilmeyip örgütü sevdirmek için ödüllü yarışmalar geliştirildiği belirlendi. Gençlere sosyal medyada her hafta Gülen’in işaret ettiği kitaplardan oluşan “5 dakikalık okuma serileri” izletildiği, soruları doğru cevaplayan öğrencilerin puanlandığı,

ay sonunda da 500 TL ile 3 bin TL arasında para ödülü verildiği ortaya çıktı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ KURTARILDI

Öğrencilerden, kendi sınıflarında örgütü bilmeyen fakat güvendikleri arkadaşlarını programlara getirmeleri de istendi. Bunu 1 ay sürdürenlere 3 bin lira ödül vadedildiği öğrenildi. İtirafçı beyanlarında örgütün ara tatillerde öğrenciler için 3’er günlük kamplar yaptığı da anlaşıldı. Lise öğrencileri için Silivri Akören’de kamp yapılmış. Örgüte müzahir bir aileyle irtibata geçen “İkra” kod adlı örgüt ablası, 5 lise öğrencisiyle 3 gecelik kamp yapmış. Polis operasyonuyla, örgütün zehirleyip militan haline getirmek istediği 6 ilkokul öğrencisi FETÖ’nün elinden kurtarıldı.

Kadın yapılanması Almanya’dan yönetiliyor

FETÖ’nün güncel kadın yapılanmasının Almanya’dan yönetildiği tespit edildi. Yapılanmanın başındaki “Ezgi” kod adlı Tuğba K., kendisi gibi FETÖ’cü olan eşi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kalktıktan sonra Mayıs 2022’de Almanya’ya gitti. Burada güncel kadın öğrenci yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüten Tuğba K.’nın yardımcılığını ise yine Almanya’da bulunan “Ceyda” kod adlı Ayşe G. yapıyor. Para yurt dışından gönderiliyor, tüm iletişim de sosyal medya üzerinden sağlanıyor.







