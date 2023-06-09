Arkamdan ağlamayın

Siirt Pervari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan (33) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu kapsamında önceki akşam PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit düştü. Şehit askerin Çanakkale Yenice’de yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Ceylan için dün memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Baba ocağında helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Yenice ilçesindeki Çarşı Camii’ne getirildi.

Şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan burada taziyeleri kabul etti. Acılı aile tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 9 aylık oğlu Ayberk bebek, olup bitenden habersiz annesinin kucağında babasının tabutuna dokundu. Şehit annesinin “Oğlum ‘Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan’ demişti” sözleri yürekleri dağladı. Şehit asker, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında dualarla Çakıroba köyünde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.