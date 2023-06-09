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Arkamdan ağlamayın

Siirt Pervari’de çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Aydın Ceylan memleketi Çanakkale’de toprağa verildi. Şehidin annesi Gülten Ceylan, "Oğlum, 'Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan' demişti. Ağlamayacağım" ifadelerini kullandı.

04:00 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan.

Siirt Pervari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan (33) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu kapsamında önceki akşam PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit düştü. Şehit askerin Çanakkale Yenice’de yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Ceylan için dün memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Baba ocağında helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Yenice ilçesindeki Çarşı Camii’ne getirildi.

KEŞKE ŞEHİT OLSAM ANNE

Şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan burada taziyeleri kabul etti. Acılı aile tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 9 aylık oğlu Ayberk bebek, olup bitenden habersiz annesinin kucağında babasının tabutuna dokundu. Şehit annesinin “Oğlum ‘Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan’ demişti” sözleri yürekleri dağladı. Şehit asker, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında dualarla Çakıroba köyünde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.



#Şehit
#Aydın Ceylan
#Siirt
#Cenaze Töreni
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