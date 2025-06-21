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Artvin'de iki ayı önce serinledi: Sonra nehir kıyısında kavga etti

Artvin'de iki ayı önce serinledi: Sonra nehir kıyısında kavga etti

10:2721/06/2025, Cumartesi
IHA
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Ayıların önce sakin, sonra agresif davranışlar sergilemesi dikkat çekti.
Ayıların önce sakin, sonra agresif davranışlar sergilemesi dikkat çekti.

Artvin'de Çoruh Nehri kıyısında kaydedilen görüntülerde, serinlemek için suya giren iki ayının daha sonra kıyıya çıkarak kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, Artvin merkezde Çoruh Nehri yakınlarında meydana geldi. Görüntülerde iki boz ayının önce birlikte nehre girerek serinlediği, ardından kıyıya çıkar çıkmaz birbirine saldırdığı görülüyor. Kısa süren kavga sonrası ayıların bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Ayıların önce sakin, sonra agresif davranışlar sergilemesi dikkat çekti.


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