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Kararlar peş peşe açıklandı: Artvin ve Ardahan'da eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının etkili olduğu Artvin ve Ardahan'da eğitime ara verildi. Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde; Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek tarafından yapılan açıklamada da il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Semih Bozkuş
00:14 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:44 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kar tatili (Foto: Arşiv)
Kar tatili (Foto: Arşiv)

Artvin ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Artvin merkez ve beş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

Ardahan'da da eğitime kar engeli

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti. İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini ifade eden Vali Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen" ifadelerini kullandı.

Ardahan'da kent merkezine aralıksız yağan kar 1 metreye ulaştı.



#Kar Tatili
#Eğitim
#Kar Yağışı
#Artvin
#Ardahan
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