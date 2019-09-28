Artvin'de sel nedeniyle dereler taştı yollar kapandı

Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hopa-Borçka karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı.

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Öte yandan Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) yağış bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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