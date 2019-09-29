Gündem Artvinde sel ve heyelan sonrası hasar tespiti yapıldı, 8 bina ve 4 iş yerinde hasar oluştu
ARTVİN

Artvin'de sel ve heyelan sonrası hasar tespiti yapıldı, 8 bina ve 4 iş yerinde hasar oluştu

Artvin'de sel ve heyelan sonrası hasar tespiti yapıldı, 8 bina ve 4 iş yerinde hasar oluştu

Artvin'de dün 8 saatte metrekareye düşen 150 kilogram yağışın yol açtığı sel ve heyelanlar ile ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Mahsur kalan 14 kişinin tahliye edildiği sel ve heyelanlarda, ilk belirlemelere göre, 8 bina ve 4 iş yeri ile enerji nakil ve içme suyu hatlarında hasar oluştu.

Haber Merkezi DHA
Artvin'de sel ve heyelan sonrası hasar tespiti yapıldı.
Artvin'de sel ve heyelan sonrası hasar tespiti yapıldı.

Artvin'de dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Borçka, Hopa, Arhavi, Kemalpaşa ve Murgul ilçelerinde 8 saatte metrekareye düşen 150 kilogram yağış nedeniyle bölgedeki bazı dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı, yollar ise ulaşıma kapandı. Artvin Valiliği bünyesinde, Borçka ilçesinde, kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinin koordinasyonunda, sel ve heyelanlarda mahsur kalan 14 kişi de AFAD ile AKUT ekiplerince kurtarılarak, güvenli bölgelere götürüldü.

Artvin'de sel: dereler taştı, yollar kapandı
OYNAT 00:00
Artvin'de sel: dereler taştı, yollar kapandı
Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Hopa- Borçka karayolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.


İçme suyu dağıtıldı

Yağmurun etkisini yitirdiği kentte, sel ve heyelan sonrası hasar tespiti için çalışma başlatıldı. AFAD ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, ilk belirlemelere göre, 8 bina ve 4 iş yerinde ağır hasar oluştu. Köy ve mahalle yolları ile enerji nakil ve içme suyu hatlarının da hasar gördüğü 3 ilçede, park halindeki 3 araç ve kamyon ise sele kapıldı. Kızılay ekipleri de sel ve heyelan bölgelerinde yaşayanlara içme suyu dağıtmaya başladı.

DHA
Artvin'de dün 8 saatte metrekareye düşen 150 kilogram yağışın yol açtığı sel ve heyelanlar ile ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

8 saatte 150 kilo yağış düştü

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle metrekareye, ortalama 8 saatte 150 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul ilçe merkezleri ile köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldiğini kaydeden Doruk, "Şehirler arası kara yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Kısmen kapanan köy yolları bulunmakta olup, yolların açılma çalışmaları devam etmektedir. Toplam 19 iş makinesi ve 25 personelce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Enerji ve haberleşme sıkıntısı yaşanmamaktadır. Borçka ve Hopa ilçemizde kısmen içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Erzurum Kızılay Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden içme suyu talep edilmiştir. Yapılan ilk incelemelere göre, Borçka ilçemizde 5 bina 4 iş yerinin, Hopa ilçesinde de 3 binanın hasar gördüğü tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı
FOTOĞRAF 11
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Borçka'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı.
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Taşkın nedeniyle bazı yollar kapandı.
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Dere taşkını sonucu bazı binaların alt katlarını su bastı.
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DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.
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Can kaybının yaşanmadığı olayda, derelerin taşmasına bağlı olarak hasar meydana geldi.
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Artvin-Hopa kara yolu, Cankurtaran Tüneli girişindeki dere taşkını nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
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Önlemlerin alınmasının ardından trafik yeniden kontrollü olarak verilmeye başlandı.
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Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı
Artvin'in Borçka ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, bazı yollar da kapandı.

Öte yandan Borçka ilçesinde, dün etkili olan sağanağın ardından oluşan sel ve heyelanın yaraları da sarılmaya başlandı. Bölgede Devlet Su İşleri (DSİ), İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleriyle sel ve heyelan sonucu yollarda ve bazı sokaklarda oluşan su birikintisi ile odun parçalarını temizleyerek, selin izlerini silmeye çalışıyor. Yağışın etkisinin azaldığı ilçede hayat normale dönerken, hasar tespit çalışmalarının da sürdürüldüğü belirtildi.

"Bizi balkondan itfaiye çıkardı"

Selin vurduğu Borçka'da, 4 katlı binanın giriş katındaki marangoz atölyesini işleten Yaşar Özdemir, binanın su ve balçıkla dolması üzerine panik yaşadıklarını söyledi.

Kendisi ile aile fertlerini, itfaiye ekiplerinin kurtardığını anlatan Özdemir, "Evin çıkışı, atölye, çamur ve toprakla dolunca üst katlara çıktık. Bizi balkondan itfaiye çıkardı. Çocuklar, çok korktu. Ben o panikle çocuklarımı sakinleştirmeye çalıştım. Çocuklarım ve benim için büyük bir travma oldu. Çocuklarım şimdi eve gelmek istemiyor. Buradan çıkmak istiyorlar; ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Burada tekrar oturmak istemiyorum. Şu an bir akrabamızın evinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Kamyon dorsesi sel sularında böyle sürüklendi
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Kamyon dorsesi sel sularında böyle sürüklendi
Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Bir kamyon kasası Borçka'ya 26 km mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı. Borçka-Hopa Karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Erken uyanmaları faciayı önlemiş

Borçka'daki 3 katlı binada oturanların ise sabah erken saatte uyanmalarıyla olası faciadan kurtuldukları ortaya çıktı. Apartman girişinin sel suları ve balçıkla kaplanması üzerine bina sakinleri, evlerine iskeleyle girip çıkıyor.

Sabah erken saatte uyanmalarıyla önlem aldıklarını ve evlerinde hasar oluştuğunu anlatan Arzu Özdemir, "14 yıldır bu evde yaşıyorum. Dün sabah gök gürültülü şiddetli yağmurla uyandık. Eşim, işe gitmek için uyandı. Ben 'Gitme' dedim. Eşim evden çıkınca ben de uyanmış oldum. Çocukların odasına gittim. 15- 20 dakika sonra büyük bir sesle yerimizden fırladık. Odadan dışarı çıktım. Arkadan toprak kaymış, evi bu hale getirmiş. Hiç yatırmadık. Yatak odamıza giremiyoruz. Ağzına kadar toprak doldu. İçerisi ne durumdadır, bilmiyorum. Sabah erken kalkmasaydık, 15- 20 dakika daha geç uyansaydık şu an farklı bir yerde oluyor olacaktık. Şu an burada olmaya bilirdik" dedi.

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