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Artvin haberleri: Artvinli işletmecinin ağaç sevgisi görenleri şaşkına çeviriyor

Artvinli işletmecinin ağaç sevgisi görenleri şaşkına çeviriyor: Ağacı kesip restoranı yapmak kolay

Artvin’in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti. İşletme sahibi Çelik, "Talebimi ustalara anlattığımda bana ’Ağacı kesip restoranı yapmak kolay ama ağacı koruyarak yapmak birazda zor “ dediler bizde zor olanı tercih ettik" dedi.

Haber Merkezi IHA
Mete Cem Çelik
Mete Cem Çelik

Şavşat’ın Kocabey köyünde otel ve restoran işletmeciliği yapan Mete Cem Çelik, 26 yıl önce kendisine ait arazide restoran yapmak istedi. Arazisinin ortasında bulunan asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayan Çelik, inşaatı yapan ustalarla görüşerek restorana ağacı dahil etti.

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20 metre yüksekliğinde 90 santimetre çapında olan ağacın gövdesi restoranın içinde kalırken, dalları ise çatısından yer alıyor.

Asırlık armut ağacı restoranın içinde büyümeye devam ediyor.

Asırlık armut ağacının 26 yıldır bu şekilde koruyor

İşletme sahibi Mete Cem Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Restoran yapacağımız arazimizde asırlık bir armut ağacımız vardı. Ağacı kesmeye kıyamadık ve onu öylece koruduk. Restoranı etrafından çevirip çatıdan çıkarttık, doğal haliyle duruyor. Bu duruma müşteriler yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizim de hoşumuza gidiyor. Genelde fotoğraf çekiyorlar, enteresan geliyor. İnanamıyorlar, ağacı koruduğumuz için seviniyorlar. Otantik ve güzel göründüğünü söylüyorlar.”

20 metre yüksekliğinde 90 santimetre çapında olan ağacın gövdesi restoranın içinde kaldı.

Ağacı kesip restoran yapmak kolay

Restoranı yapan ustalara da teşekkür eden Çelik açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

  • "Talebimi ustalara anlattığımda bana ’Ağacı kesip restoranı yapmak kolay ama ağacı koruyarak yapmak birazda zor “ dediler bizde zor olanı tercih ettik. Bu tamamen Artvinli’ye özgü bir davranış. Kaç restoranda böyle bir şey görebilirsiniz.”
Ağaç korunduğu için gelenler mutlu oluyor.
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