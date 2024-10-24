ASELSAN’dan dron avcısı

Dron tehditlerine karşı geliştirilen yeni sistemlerİ tanıtan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Dünya genelinde giderek büyüyen mini ve mikro dron tehditlerine yönelik geliştirilen ASELSAN çözümleri, uluslararası arenada büyük ilgi görecek. Yeni sistemlerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.





4 DRON KARŞITI SİSTEM GÖRÜCÜDE

ASELSAN’ın fuarda tanıttığı anti-dron sistemleri arasında “KORKUT 25mm Yakın Hava Savunma Sistemi”, “BUKALEMUN GNSS Aldatma Sistemi”, “KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi” ve “SEDA 100-cUAV Akustik Drone Tespit Sistemi” yer alıyor. KORKUT 25: Öncelikle zırhlı kara hedeflerine karşı geliştirilen bu sistem, 4x4, 6x6 ve 8x8 tekerlekli veya paletli araçlara monte edilerek kırsal ortamlardaki mini ve mikro insansız hava aracı (İHA) tehditlerini etkisiz hale getirebiliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 25 milimetre parçacıklı mühimmat ile donatılan sistem, yüksek çözünürlüklü kameraları, lazer mesafe bulucu ve otomatik hedef tespit fonksiyonlarıyla savaş alanında üstün bir koruma sağlıyor.





ALDATMA SİSTEMİ BUKALEMUN

BUKALEMUN GNSS Aldatma Sistemi, GNSS bantlarında aldatma yeteneği ile dron tehditlerine karşı taktik sahada etkili bir savunma sağlıyor. Statik ve dinamik senaryolar dahilinde uzun mesafelerden aldatma yapabilen BUKALEMUN, bu sınıfta bilinen ilk sistem olarak dikkat çekiyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, BUKALEMUN Sistemi’yle GNSS bantlarında aldatma yapabildiklerini ve dronların konumunu operatörlerin ekranında değiştirebildiklerini belirterek, sistemin ticari mini ve mikro İHA’lar üzerinde de etkili olduğunu vurguladı.





KANGAL VE SEDA BERABER KUSURSUZ

KANGAL FPV, askeri tesisler, üsler, devlet kurumları ve tören alanlarının mini İHA'lara karşı korunmasında görev yapıyor. Güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek olası risklere karşı tam koruma sağlıyor. SEDA 100-cUAV Akustik Drone Tespit Sistemi ise mikrofonlarla ortamda bulunan sabit ve döner kanatlı İHA tehditlerini, farklı menzillerde tespit edebiliyor. SEDA Sistemi ayrıca, FPV dronları da algılayabiliyor ve daha uzun mesafelerde tespit yeteneği ile öne çıkıyor. KANGAL ve SEDA sistemleri beraber kullanıldığında yakın ve orta menzilli dron saldırılarına tam zamanlı karşı koyabilecek.











