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İSTANBUL

Aşırı hız facia getirdi: İkiye bölünen otomobilin sürücüsü olay yerinde öldü

Sarıyer'de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ikiye bölünen araçtan otomobilin sürücüsünün cansız bedenini ekipler çıkardı.

Haber Merkezi DHA
Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul Sarıyer'de yol ayrımında bariyere çarpan otomobil aşırı hızın etkisiyle takla attı. Yaklaşık 20 metre fırlayan otomobil yön levhasının direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA
Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
  • Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu yakasından gelen ve Edirne istikametine seyir halindeki 34 KZ 8594 plakalı lüks otomobil, Ayazağa, Beşiktaş yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Takla atan otomobil, Ayazağa, Beşiktaş yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.

AA
Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldün

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

  • Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen sürücü, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkışan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA
Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldün

TEM'DE DURUP CANLI YAYIN YAPTILAR

Hayatlarını hiçe sayan bazı otomobil sürücülerinin, İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yaptığı çalışmaları, sosyal medyadan canlı yayınlamaları dikkat çekti.

DHA
Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldün
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