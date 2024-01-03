Askere telefon uyarısı

Askerlerin görev bölgelerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmaları, büyük riske neden oluyor. Bu fotoğraf ve görüntüler, başta terör örgütleri olmak üzere yabancı istihbarat birimleri tarafından da kullanılabiliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bu gerekçeyle askeri birimleri uyardı. Dağlık arazi ve sınır bölgelerinde görev yapan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile Havan Bölük Komutanlığı’na önemli bir yazı gönderildi. Söz konusu talimatla, üs bölgelerindeki tüm askerlerin cep telefonu kullanımına sınırlama geldi. Bu kapsamda destek ekipler, nöbette cep telefonu kullanamayacak. Nöbete giden personelin telefonları komutanları tarafından muhafaza edilecek, nöbet bitiminde kendilerine teslim edilecek.
CANLI YAYINLAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Geçmişteki harekatlar ve en son 12 askerin şehit düştüğü Pençe Kilit Bölgesi’nde görevli bazı askerlerin, çeşitli sosyal medya kanallarında askeri bilgileri alenen ortaya dökecek şekilde gruplar kurup canlı yayınlar yapması kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu. Özellikle bazı örgütlerin istihbarat kaynaklarının sosyal medya olduğunu belirten uzmanlar, terörle mücadelede görevli personeli bu konuda uyarmıştı.