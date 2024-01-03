Askere telefon uyarısı

Askerlerin görev bölgelerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmaları, büyük riske neden oluyor. Bu fotoğraf ve görüntüler, başta terör örgütleri olmak üzere yabancı istihbarat birimleri tarafından da kullanılabiliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bu gerekçeyle askeri birimleri uyardı. Dağlık arazi ve sınır bölgelerinde görev yapan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile Havan Bölük Komutanlığı’na önemli bir yazı gönderildi. Söz konusu talimatla, üs bölgelerindeki tüm askerlerin cep telefonu kullanımına sınırlama geldi. Bu kapsamda destek ekipler, nöbette cep telefonu kullanamayacak. Nöbete giden personelin telefonları komutanları tarafından muhafaza edilecek, nöbet bitiminde kendilerine teslim edilecek.