Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Askeri öğrencileri işkenceden geçirmiş
İSTANBUL

Askeri öğrencileri işkenceden geçirmiş

Balyoz davasına konu olan 1. Ordu Plan seminerinde görev almasına rağmen hakkında soruşturma açılmayan eski Albay Muhammet Tanju Poshor’un askeri okullarda FETÖ’cü olmayan öğrencilere işkence yaptığı ortaya çıktı. 30 askeri öğrenci işkenceyi doğruladı. Poshor, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, TRT binasında sözde darbe bildirisinin okunmasını sağlayan isimdi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Muhammet Tanju Poshor
Muhammet Tanju Poshor

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, TRT binasını işgal edip sözde darbe bildirisinin okunmasını sağlayan eski Albay Muhammet Tanju Poshor’un, askeri okullarda örgüt üyesi olmayan öğrencilere işkence yaptığı ortaya çıktı. İşkence gören öğrencilerden 30’u, Balyoz davasına konu olan 1. Ordu Plan seminerinde görev alıp esrarengiz bir şekilde hakkında soruşturma açılmayan Poshor’dan şikayetçi oldu.

SÜREKLİ RENCİDE EDİYORDU

İzmir’deki Menteş Askeri Kampı ve Kara Harp Okulu’nda FETÖ’nün şok mangalarına ve işkencelerine maruz kalan 30’a yakın askeri öğrenci şikayet dilekçelerinde, Poshor’un işkencelerini anlattı. Özhan K. isimli eski öğrenci ifadesinde, o dönem tabur komutanı olarak yarbay rütbesiyle görev yapan Poshor’un kendisini odasına çağırarak sürekli rencide ettiğini anlattı.

FETÖ’den işkenceye fetva: Kul hakkı sayılmaz
GÜNDEM
FETÖ’den işkenceye fetva: Kul hakkı sayılmaz

CEZA VERMEM İÇİN SUÇA GEREK YOK

Bir diğer askeri öğrenci Nuri K. ise Poshor’un kendisine “Sana ceza vermek için senin suç işlemene gerek yok. Biz istediğimizde sana savunma verdirtiriz. Senin yazdığın savunmaları okumuyoruz bile. Alacağın cezalar hazır” dediğini söyledi. Bir diğer askeri öğrenci Cüneyt T. de, “Tanju Poshor tarafından 6 Kasım 2008 ile 26 Şubat 2009 tarihleri arasında mobbinge maruz kaldım. Sınav haftalarında sabaha kadar esas duruşta bekletildim” dedi.

NEDENSE SORUŞTURULMADI!

Poshor, 15 Temmuz’dan yıllar önce Balyoz davasına konu olan “2003 yılında 1. Ordu Komutanlığı’nca icra edilen plan seminerinde” koordinatör olarak görevliydi. O dönem Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın 1. Ordu Komutanlığı döneminde 1. Ordu Plan Subayı olarak görev yapıyordu. Balyoz davasında söz konusu seminere katılan ancak hakkında soruşturma açılmayan ender isimlerden bir tanesi olan Poshor, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde atladı. 2008 yılında Kara Harp Okulu’nda görevlendirildi.

Aselsan mühendisinin intiharında FETÖ şüphesi
GÜNDEM
Aselsan mühendisinin intiharında FETÖ şüphesi

OPÇİN’LE TEMASTAYDI

  • Temmuz 2013-2015 yılları arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Muhafız Alay Komutanlığı’na kadar yükseldi. Poshor Balyoz kumpasının kurulmasından sonra da yükselişine devam etti. Poshor daha sonra Balyoz’da kumpas soruşturmasının şüphelilerinden bir tanesi oldu. Örgütün mahrem imamlarından ‘Zeyd’ kod isimli firari gazeteci Tuncay Opçin’le telefon görüşmeleri tespit edildi.
Abone Ol Google News
İncenin ekibi kolları sıvadı

İnce'nin ekibi kolları sıvadı

İhanet serisi ile başladılar: 24 Haziran 22.30'u hatırla
Erdoğandan Lübnan mesajı

Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüştü.
Korkunç bilanço

Korkunç bilanço

Patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 200 kişi yaralandı.
İlk 7 gün denetimi

İlk 7 gün denetimi

81 il valiliğine genelge gönderildi.
Sevr Antlaşması'nı <br>altüst edecekti

Sevr Antlaşması'nı
altüst edecekti

​Fransız Le Figaro gazetesinden dikkat çeken analiz.
İsrail iddialarına yalanlama

İsrail iddialarına yalanlama

​Lübnan emniyeti ve Hizbullah açıklama yaptı.

Fenerbahçe <br>ligden çekiliyor mu?

Fenerbahçe
ligden çekiliyor mu?

​TFF'nin açıkladığı harcama limitleri büyük tartışma çıkarttı.
Bakan Koca uyardı!

Bakan Koca uyardı!

​Hasta sayısındaki yükseliş ciddi seviyede.
Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Beyrut Valisi Abbud, ağlayarak açıklama yaptı.
Binalar yerle bir oldu

Binalar yerle bir oldu

Beyrut'taki patlamanın dehşete düşüren görüntüsü.
Lübnan'ı <br>sarsan patlama

Lübnan'ı
sarsan patlama

Ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
Almanya'dan Türkiye kararı

Almanya'dan Türkiye kararı

​Seyahat uyarısını dört şehir için kaldırdılar.
Dehşet saçtı

Dehşet saçtı

Pompalı tüfekle eczaneyi bastı.
TÜBİTAK Başkanı duyurdu

TÜBİTAK Başkanı duyurdu

Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak.
Fenerbahçe kilitlendi

Fenerbahçe kilitlendi

Transfer operasyonlarının hepsi durdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.