Astronomik tazminata standart

İş ve trafik kazalarında tazminat miktarlarında standart sağlanacak. AK Parti'nin yarın Meclis Başkanlığı'na sunması beklenen 12'nci Yargı Paketi'nde tazminat sorununa da neşter atılıyor. Teklif, tazminat hesaplamalarında önemli değişiklikler yapıyor. Çalışma gücü kaybı veya destekten yoksun kalma nedeniyle açılan davalarda zarar hesabı ve faiz uygulaması yeniden belirlenecek. Buna göre ödeme tarihinden sonraki dönem için hesaplanan tazminat tutarına faiz işletilmeyecek. Ayrıca daha önce yapılan peşin ödemeler toplam alacaktan oransal olarak mahsup edilecek. Böylece davalarda iş gücü tarafının korunması ve zarara uğramasının önüne geçilecek.

GENETİK ÖRNEĞE İMHA

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ise soruşturma veya kovuşturma sırasında alınan saç, kan, tükürük ve benzeri biyolojik örneklerden elde edilen moleküler genetik inceleme sonuçlarının hangi amaçlarla kullanılacağı, ne kadar süreyle saklanacağı ve hangi usulle imha edileceği açık hükümlere bağlanacak.

KÖTÜ MUAMELEYE ANINDA CEZA

Sıkça tartışılan hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında da kapsam daraltılıyor. İşkence, eziyet, zor kullanma yetkisinin aşılması ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işlediği, Anayasa'nın 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele sayılabilecek suçlarda artık HAGB kararı verilemeyecek.

ADLİ TIP'A DOKTORA ŞARTI

Teklifle Adli Tıp Kurumu ihtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanacak kişiler için en az tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgesi ya da alanında doktora derecesi alma şartı getiriliyor. Kaçak sanıklar yönünden de yeni bir hak tanımlanıyor. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen kaçak sanık, savunma hakkını kullanmak istediğini bildirerek mahkemede bizzat hazır bulunması şartıyla yargılamanın yenilenmesini talep edebilecek. IBAN düzenlemesi olarak bilinen IBAN kiralamalara yönelik cezaları içeren maddelerin durumu ise netlik kazanmadı. Düzenlemenin 12'inci Yargı Paketinde yer alması halinde, hesaplarını başkalarına kiralayanlara "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ötürü 3 yıl hapis cezası geliyor.



