Astsubaya MİT operasyonu

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli M.Ç ikametinde gözaltına aldı. FETÖ’nün, TSK’ye sızdırdığı mensuplarıyla haberleşmek için kullandığı ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı da belirlenen M.Ç, çıkarıldığı İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.Ç. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahrem imam S.İ’nin de başka ilde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

GÜNDEM PKK FETÖ'ye çalışmış:15 Temmuz’da işbirliği yaptılar