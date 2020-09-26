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İSTANBUL

Astsubaya MİT operasyonu

FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı görevlileri, kentteki bir birlikte görev yapan astsubay M.Ç’nin, terör örgütünde askerlerden sorumlu mahrem imam S.İ. ile güncel şekilde irtibatlı olduğunu tespit etti.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli M.Ç ikametinde gözaltına aldı. FETÖ’nün, TSK’ye sızdırdığı mensuplarıyla haberleşmek için kullandığı ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı da belirlenen M.Ç, çıkarıldığı İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.Ç. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahrem imam S.İ’nin de başka ilde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

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