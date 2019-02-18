Atatürk’e şikayet ettiler

“Temiz toplum temiz siyaset” sloganıyla yürüyen CHP’li gruba, Ankara İl Başkanlığı önünde yüzlerce partili de dahil oldu. Çoğu kırmızı yelek giyen CHP’liler, “Hak hukuk adalet” sloganları eşliğinde Anıtkabir’e yürüdü.

ALİ KILIÇ TEPKİSİ SÜRÜYOR

Atatürk’ün mozalesine çiçek koyan partililer Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Teşkilatların itirazına rağmen Parti Meclisi’nde oylamaya sunmadan aday belirleyen Kılıçdaroğlu yönetimini şikayet eden CHP’liler, genel merkeze “Kendi ve akrabalarının mal varlığındaki artışı açıklayamayan Ali Kılıç ve ekibini adaylıktan çekin” çağrısında bulundu. Grubun ikinci durağı ise CHP Genel Merkezi oldu.

BİR DİNLEYEN ÇIKMADI

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu yaptığı açıklamada, Maltepe halkının kabul etmediği bir karara karşı çıkmak için yürüdüklerini vurguladı. “Aday belirleme sürecinde görüşlerimiz alınmadığı için yollara düştük” diyen Otlu, kendilerini tek bir parti yöneticisinin dahi dinlememesini eleştirdi. Otlu ve beraberindekiler, daha sonra yanlarında getirdikleri metni CHP Genel Merkezi’nin duvarına bırakarak parti önünden ayrıldı.

GÜNDEM 4 yılda köşeyi döndüler