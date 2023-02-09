‘Ateş’ yürek ısıtmak için çalışıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası tescilli labrador cinsi arama kurtarma köpeği Ateş’in de yer aldığı arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Osmaniye’de Salı sabah saatlerinde bir binada bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği ve JAK Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile beraber Osmaniye’de Metin Tamer Sitesi’nde yapılan çalışmada bir vatandaş daha sağ olarak çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş gücünü Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’a genişletti.