Ateşkes için aradı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu turunda olan ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze'de ateşkese varılması için devam eden müzakereleri görüştü. ABD'nin talebi üzerine yapılan telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin son durumu ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Blinken, İsrail-Hamas arasındaki ateşkes sürecini görüşmek için geldiği İsrail’den eli boş dönmüştü.

İSRAİL’DEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Blinken, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'ya 9’uncu ziyaretini gerçekleştirdi. Pazartesi günü ilk durağı İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Blinken, daha sonra Mısır'a geçti. Blinken burada da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

KÖPRÜ KURUCU ÇABASI

ABD'li bakanın son durağı Katar oldu. Blinken, başkent Doha’da yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail ile her gün temas halinde olduğunu, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların da Hamas ile “köprü kurucu öneri” üzerinde anlaşma sağlamak üzere temasta olduğunu söyledi. Blinken, önceki gün İsrail'de yaptığı açıklamada ise bu görüşmelerin Gazze'de ateşkes için “son şans” olduğunu ifade etmişti.







