Gündem Avcılarda metrobüs aracında yangın çıktı
İSTANBUL

Avcılar'da metrobüs aracında yangın çıktı

Avcılar'da arıza nedeniyle durakta yolcuları indirilen metrobüs aracının motor kısmında yangın çıktı. Araç ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken Beylikdüzü istikametinde yaklaşık 15 dakika metrobüs seferleri yapılamadı.

Haber Merkezi DHA
Yangın nedeniyle Beylikdüzü istikametinde yaklaşık 15 dakika metrobüs seferleri yapılamadı.
Yangın nedeniyle Beylikdüzü istikametinde yaklaşık 15 dakika metrobüs seferleri yapılamadı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Avcılar Metrobüs durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs aracının motor kısmında çıktı. Bir arıza fark eden sürücü, yolcuları durakta indirerek ilerlerken dumanları fark etti.

Durdurulan aracın arkasında bulunan motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Görevlilerin önce yangın tüpleriyle ve ardından gelen bakım ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 15 dakika boyunca Beylikdüzü istikametinde metrobüs seferleri yapılamadı.

  • Aracın söndürülerek arıza şeridine çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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