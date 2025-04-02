Avcılar'da otomobil motosikletli kuryeye çarptı: Sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar Merkez Üniversite Metrobüs Durağının hemen önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosikletli kuryeye çarptı. Kazada, kurye savrularak yere düştü. Motosiklet sürücüsü bacaklarından yaralanırken, otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerindeki motosiklet çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis, kaçan otomobili ve sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.