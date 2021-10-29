Gündem AVM değil AKM açıldığını gören Meral Akşener suspus
İSTANBUL

AVM değil AKM açıldığını gören Meral Akşener suspus

Taksim'deki eski Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılan yeni bina bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. AKM'nin yerine alışveriş merkezi yapılacağını iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya paylaşımı ise yeniden gündem oldu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AVM değil AKM açıldığını gören Meral Akşener suspus
Meral Akşener

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.

Yıllarca "AKM’nin yerine AVM yapılacak" şeklinde kara propaganda yapanlar görkemli açılış töreni sonrasında sessizliğe gömüldü.

O iddiayı ortaya atanların başında gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

AKŞENER: TAKSİM'E AVM YAPACAKLAR

Akşener'in 1 Haziran 2013 tarihinde attığı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar." şeklindeki tweet ise Twitter'da binlerce kişi tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

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GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM binasının açılışında 'Gezi' vurgusu: Terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık

İstanbul yeni AKM'sine kavuştu: Açılıştan göz kamaştıran kareler
FOTOĞRAF 33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.
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Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.
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AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izledi.
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AKM'de 13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.
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AKM HAKKINDA<br><br>Projesi tiyatro binası olarak 1946'da mimar Feridun Kip ile mimar Rüknettin Güney tarafından çizildi. \"Opera Binası\" olarak tasarlandı, ilk adı İstanbul Kültür Sarayı oldu, sonra bugünkü adını aldı.
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Bina, ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı'na devredildi ve 1956'da mimar Hayati Tabanlıoğlu projesi ile inşaata devam edildi.<br><br>Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969'da hizmete açıldı. 23 yılda tamamlanabilmiş olan İstanbul Kültür Sarayı binası, kısa bir süre sonra 27 Kasım 1970'de Arthur Miller'in Cadı Kazanı adlı oyun oynanırken çıkan yangında harap oldu.
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Yangında can kaybı olmadı ancak bina ile beraber IV. Murad adlı oyunun galası için Topkapı Sarayı'ndan getirtilmiş eşyaların bir kısmı da yandı (IV. Murad'a ait bir kaftan, değerli bir Kur'an, IV. Murat'ı göstern bir tablo). Yangının kaynağı tespit edilemedi.<br><br>Atatürk Kültür Merkezi'nde; 1307 kişilik büyük salon, 502 kişilik konser salonu, 296 kişilik tiyatro salonu, 190 kişilik küçük sahne, 206 kişilik sinema salonu ve üst katlarda büyük bir sergi salonu yer alıyordu.<br><br>Koruma kurulu kararıyla binanın bulunduğu alan 1993'te \"kentsel sit alanı\", bina da 1999'da \"korunması gerekli kültür varlığı\" olarak tescil edildi.
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YENİ BİNANIN TEMELİ 2019'DA ATILDI<br><br>YENİLENEN AKM HAKKINDA<br>10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı.
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AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor.
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AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu.
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Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı.
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Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi.
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Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı.
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Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.
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İstanbul yeni AKM'sine kavuştu: Açılıştan göz kamaştıran kareler
Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetin 98'inci yaş gününde yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan AKM'de13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.

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