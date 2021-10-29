AVM değil AKM açıldığını gören Meral Akşener suspus

Bakan Soylu: Özgürlüğü ve hürriyet iklimini AK Parti oluşturdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Muş İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Özgürlüğü ve hürriyet iklimini AK Parti'nin oluşturduğunu ifade eden Soylu, 'Kimse kendi anlayışını ifade edemezken, dilini bile konuşmakta çekinirken bugün herkesin hem de istediği şekilde ifade edebildiği özgürlüğü ve hürriyet iklimini AK Parti oluşturdu, sizler oluşturdu, bu kadrolar oluşturdu' dedi.