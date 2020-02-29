Avrupa hayali kuran mülteciler otogarlarda yoğunluk oluşturdu: Bilet fiyatları 30 lira arttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminalinde gündüz saatlerinde başlayan mültecilerin Edirne’ye gidiş yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan mülteciler Yunanistan’a oradan da diğer Avrupa ülkelerine gitme hayali ile Edirne’ye doğru yola çıktı. Edirne için otobüslerde yer bulamayan mülteciler İstanbul, başta olmak üzere Tekirdağ otobüslerine bilet aldılar.

"Biletleri genelde İstanbul ve Edirne’ye verdik"

Otobüs bileti satış görevlisi Ayşegül İmamoğlu Avrupa’ya gidecek olan göçmenlerin çok fazla geldiğini ve otobüs seferlerinin yetersiz kaldığını belirtti. İmamoğlu, "Çok yoğun Denizli otogarı olarak, sabahtan ve öğle saatlerinden başladı bu yoğunluk akşam 6-7 hatta hala daha devam ediyor. Otobüs bilet satış sistemlerimiz yavaşladı. Çok fazla Afgan, Suriye ve İran yolcusu karşıladık. Biletleri genelde İstanbul ve Edirne’ye verdik. Göçmenler İstanbul ve Edirne kapılarına çıkmayı düşündüklerini beyan ettiler. Şuanda satışlarımız normalden biraz daha yüksek oldu bugün, hatta bayağı bir yüksek oldu. Buradan ek seferler kaldırdık 2-3 tane otobüs kalktı. Gerek Edirne’ye, gerekse İstanbul’a olacak şekilde" ifadeleri ile anlattı.

DÜNYA Avrupa’nın korktuğu başına geldi

"Edirne’ye yoğun bir ilgi var"

Başka bir otobüs bileti satış görevlisi Yaşar Gökgöz ise durumu şöyle ifade etti. Gökgöz, “Şuanda yoğun bir ilgi var özellikle Edirne hattına olarak genel mülteci halk olarak bahsedeyim Suriyeli, Afganistan ve İran vatandaşları şuanda Edirne’ye akın ediyor. Şuanda Denizli otogarından 20-25 dakikaya bir Edirne’ye araç çıkıyor. Bilet fiyatlarında bir değişiklik var 20-30 TL fazlalaşma durumu var ek seferlerden kaynaklı olarak. Yoğun bir ilgi var şuanda biz yetiştiremiyoruz araba olarak” dedi.

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Öte yandan, düzensiz göçmenler gece geç saatlere kadar bekleyeceğini ve geceyi orada geçirerek sabah saatlerinde gelecek otobüslere de bilet aldıkları belirtildi.

FOTOĞRAF 16 Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminalinde gündüz saatlerinde başlayan mültecilerin Edirne'ye gidiş yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan mülteciler Yunanistan'a oradan da diğer Avrupa ülkelerine gitme hayali ile Edirne'ye doğru yola çıktı. Edirne için otobüslerde yer bulamayan mülteciler İstanbul, başta olmak üzere Tekirdağ otobüslerine bilet aldılar.​ “Biletleri genelde İstanbul ve Edirne'ye verdik Otobüs bileti satış görevlisi Ayşegül İmamoğlu Avrupa'ya gidecek olan göçmenlerin çok fazla geldiğini ve otobüs seferlerinin yetersiz kaldığını belirtti. İmamoğlu, “Çok yoğun Denizli otogarı olarak, sabahtan ve öğle saatlerinden başladı bu yoğunluk akşam 6-7 hatta hala daha devam ediyor. Otobüs bilet satış sistemlerimiz yavaşladı. Çok fazla Afgan, Suriye ve İran yolcusu karşıladık. Biletleri genelde İstanbul ve Edirne'ye verdik. Göçmenler İstanbul ve Edirne kapılarına çıkmayı düşündüklerini beyan ettiler. Şuanda satışlarımız normalden biraz daha yüksek oldu bugün, hatta bayağı bir yüksek oldu. Buradan ek seferler kaldırdık 2-3 tane otobüs kalktı. Gerek Edirne'ye, gerekse İstanbul'a olacak şekilde ifadeleri ile anlattı. “Edirne'ye yoğun bir ilgi var​​ Başka bir otobüs bileti satış görevlisi Yaşar Gökgöz ise durumu şöyle ifade etti. Gökgöz, “Şuanda yoğun bir ilgi var özellikle Edirne hattına olarak genel mülteci halk olarak bahsedeyim Suriyeli, Afganistan ve İran vatandaşları şuanda Edirne'ye akın ediyor. Şuanda Denizli otogarından 20-25 dakikaya bir Edirne'ye araç çıkıyor. Bilet fiyatlarında bir değişiklik var 20 - 30 TL fazlalaşma durumu var ek seferlerden kaynaklı olarak. Yoğun bir ilgi var şuanda biz yetiştiremiyoruz araba olarak dedi. Öte yandan, düzensiz göçmenler gece geç saatlere kadar bekleyeceğini ve geceyi orada geçirerek sabah saatlerinde gelecek otobüslere de bilet aldıkları belirtildi. İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları gece boyunca yine Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü. Burada bekleyen göçmenlerin arasında Zonguldak'tan ve Ankara'dan da gelenlerin olduğu öğrenildi. Göçmenlerin toplandığı bir diğer nokta da Fatih, Aksaray oldu. Buradakiler otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gitti. Otogarda da göçmenlerin yoğunluğu vardı. Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi. Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi. Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi. Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi. Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi. Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi. Otogarlarda mülteci yoğunluğu: Bilet fiyatları 30 lira arttı Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından yurdun dört bir yanında yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminallerine akın etti. Firmaların ek sefer düzenlemelerinin ardından bilet fiyatlarında da artış yaşandı.

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FOTOĞRAF 73 Edirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısına gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık havadan bu sabah havadan da görüntülendi. Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne toplanıyor. Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor. Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor. Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Akın akın sınıra geliyorlar: Sayıları 2 kat arttı Mültecilerin umut yolculuğu ikinci günde de devam ediyor. Akın akın Edirne'ye gelen mülteciler, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgeye yürüyor. Sayıları düne göre en az 2 kat artan mülteci grubu, geceyi de soğuk havaya rağmen dışarıda geçirdi. Öte yandan, mülteci grubun arasında çok fazla küçük yaşta çocuk ve kadın olması dikkat çekiyor.

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