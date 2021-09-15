Avrupa kulak arkası etti: Lafarge-DEAŞ ilişkisini ​​hepsine söyledim ​

Çocuklar okulda Almanca şiirler öğrenmeli diyen Alman aşırı sağcı AfD Sözcüsü Chrupalla 'en sevdiği Almaca şiiri' sorusuna cevap veremedi

Alman aşırı sağcı AfD Vekili ve Sözcüsü Tino Chrupalla , çocukların okullarda daha çok Almanca şarkı ve şiirleri ezberlemesi gerektiğini ifade etti. Sunucu bunun üzerine, 'En sevdiğiniz Almanca şiir ve şarkı nedir?' diye sordu. Chrupalla şöyle yanıtladı: Şu an aklıma bir şey gelmiyor.