Avrupa'nın güvenliği masada

Diplomatik kaynaklar, toplantıya Türk tarafı adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü başkanlık edeceğini belirtti. Avrupa Birliği Heyeti’nin başında ise AB Dış İlişkiler Servisi’nde OGSP ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries yer alacak. İstişareler kapsamında, Avrupa güvenliğini ilgilendiren güncel gelişmeler ele alınacak ve AB’nin savunma ve güvenlik alanındaki çalışmaları masaya yatırılacak.

Görüşmelerde, Türkiye’nin bu çabalara katılımının gerekliliği ve önemi özellikle vurgulanacak. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin NATO, AB ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine bugüne kadar yaptığı katkıların da toplantıda altı çizilerek gündeme getirileceğini belirtiyor.