Gündem Avukat sınavında 1 Ağustos sürprizi
ANKARA

Avukat sınavında 1 Ağustos sürprizi

AK Parti tarafından hazırlanıp partilerin görüşüne sunulan yargı paketinin taslak metnine göre, hakim ve savcı adaylığı mülakat komisyonu genişletilecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kurul’da, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ile Adalet Akademisi Danışma Kurulu’ndan bir üye de yer alacak. Yasama yılının açılmasıyla birlikte Meclis gündemine getirilecek olan yargı reformunun ilk paketi önemli düzenlemeleri öngörüyor. AK Parti’nin MHP’nin ardından da CHP ve İYİ Parti’ye sunacağı taslak metinde, hakim, savcı, avukat ve noter olabilmek için getirilecek “Hukuk Mezunları Giriş Sınavı” ile “İdari Yargı Ön Sınavı”nın ayrıntıları da yer aldı. Buna göre, en az 70 puan alma şartı getirilen sınavlardan adli yargı için “Hukuk Mezunları Giriş Sınavı” yılda en az bir defa, “İdari Yargı Ön Sınavı” ise iki yılda en az bir defa olacak.

2019 SONRASINI İLGİLENDİRECEK

  • Taslak metinde, zorunlu sınav şartının kimleri kapsayacağının çerçevesi de çizildi. Buna göre, “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” veya “İdari Yargı Ön Sınavı”nda başarılı olma şartı, yükseköğretim kurumlarına 1 Ağustos 2019 tarihinden önce kayıt yaptıranlar hakkında uygulanmayacak. Taslakta, idari yargı adayları için hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapma veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı getirildi.

PKK'ya 33 yıllık direniş
GÜNDEM
PKK'ya 33 yıllık direniş
İklim Zirvesinde sıfır atık projesi

İklim Zirvesi'nde sıfır atık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz
Yangının şüphelisine tutuklama

Yangının şüphelisine tutuklama

​Pendik'teki yangının zanlısı PKK üyeliği ve orman yakmak suçundan tutuklandı.
Beklenmedik ziyaret

Beklenmedik ziyaret

​Küresel ısınmayı reddeden Trump, İklim Zirvesi'ni ziyaret etti.
Geçmiş olsun telefonu

Geçmiş olsun telefonu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü.
Sergen Yalçın sesleri!

Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş puan kaybetti taraftar isyan etti.
IMF ile gizli görüşme

IMF ile gizli görüşme

​Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamuoyu, IMF'den kimin medet umduğunu görmüştür.

Son dakika galibiyeti

Son dakika galibiyeti

Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
PKK sığınağına operasyon

PKK sığınağına operasyon

​Operasyonda, 8 adet kalem şeklinde fünye ele geçirildi.
Gümrük Kanunu değişiyor

Gümrük Kanunu değişiyor

​Kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Bahçeli taburcu oldu

Bahçeli taburcu oldu

Üst yolunum enfeksiyonuna bağlı hastaneye gitmişti.
F-16'lar Suriye hava sahasında

F-16'lar Suriye hava sahasında

​MSB, Türk jetlerinin 2 saat uçuş yaptığını açıkladı.
Bakan uyardı:<br>Ücret alınmayacak

Bakan uyardı:
Ücret alınmayacak

İflastan etkilenenlerin sayısı 80 bini bulabilir.
Babamın hiç suçu yok

Babamın hiç suçu yok

​Uygur Türkü kız kardeşlerin yakarışı yürekleri dağladı.
Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

​Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandılar.
ABD durmuyor:<br>3 bin 700 tır silah

ABD durmuyor:
3 bin 700 tır silah

Yeni Şafak, ABD'nin son sevkıyat listesine ulaştı.
PKK'nın video<br>planı deşifre oldu

PKK'nın video
planı deşifre oldu

Teröristler evlat nöbeti tutan annelerin direncini kırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.