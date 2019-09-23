Avukat sınavında 1 Ağustos sürprizi

Kurul’da, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ile Adalet Akademisi Danışma Kurulu’ndan bir üye de yer alacak. Yasama yılının açılmasıyla birlikte Meclis gündemine getirilecek olan yargı reformunun ilk paketi önemli düzenlemeleri öngörüyor. AK Parti’nin MHP’nin ardından da CHP ve İYİ Parti’ye sunacağı taslak metinde, hakim, savcı, avukat ve noter olabilmek için getirilecek “Hukuk Mezunları Giriş Sınavı” ile “İdari Yargı Ön Sınavı”nın ayrıntıları da yer aldı. Buna göre, en az 70 puan alma şartı getirilen sınavlardan adli yargı için “Hukuk Mezunları Giriş Sınavı” yılda en az bir defa, “İdari Yargı Ön Sınavı” ise iki yılda en az bir defa olacak.

2019 SONRASINI İLGİLENDİRECEK

Taslak metinde, zorunlu sınav şartının kimleri kapsayacağının çerçevesi de çizildi. Buna göre, “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” veya “İdari Yargı Ön Sınavı”nda başarılı olma şartı, yükseköğretim kurumlarına 1 Ağustos 2019 tarihinden önce kayıt yaptıranlar hakkında uygulanmayacak. Taslakta, idari yargı adayları için hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapma veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı getirildi.