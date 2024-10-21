Avukattan geri vites: Tehdit etmedik koruduk

Jandarmada ifadesi alınan Avukat Aylin Arslantatar’ın, savcıyı tehdit değil korumak için bu görüşmeyi yaptıklarını iddia etti. Zengin’in Birinci Hastanesi’nde başhemşire olarak çalışan Tuğçe Toptemel dosyasına bakan savcının Y.E. olduğunu, eğer tahliye edilmezse savcının saldırıya uğrayacağını söylediğini anlatan Arslantatar, “Eylem haberini sosyal medya hesabımdan savcıya iletmiştim. Zengin’in bana anlattıklarını savcıya da anlatmasını istedim” dedi. Savcı Y.E’nin odasında neler yaşandığını anlatan Avukat Arslantatar, “Ben ve Zengin, Savcı Y.E ve ailesine yapılması planlanan eylemin önlenmesi amaçlı görüşme yapmak için gittik. Zengin, bana devlet içerisinde üst düzey tanıdıklarının olduğunu kendisinin sözünün her yerde dinlendiğini, savcıya tutuklu bulunan Tuğçe Toptemel'in serbest bırakılmaması durumunda kendisi ve ailesine zarar verileceği endişesini söylemişti. Benzer konuşmaları savcı beyin odasında da yaptı. Savcı Y.E’yi tehdit etmem söz konusu olamaz” dedi.





İlgilenme ölsün

Şüpheli hemşireler Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök ifade verdi. Kendisini usulsüz işlerin içine sokan kişinin Fırat Sarı olduğunu öne süren Taşçı, “Bir tane hastanın yaşama şansı az olmasına rağmen elimden geleni yaptığım için Fırat Hoca bana 'O hastayla ilgilenme boşuna, bırak ölsün' dedi” şeklinde konuştu. Şüpheli hemşire Hasan Basri Gök de şunları kaydetti: “Yaklaşık 350 yatak kapasitesine sahip olan, Fırat Sarı'nın işletmeciliğini yaptığı yoğun bakımlar çoğu zaman doluydu. Fırat Sarı bu bebekler için SGK'ya faturalandırma yapıyordu. Bunun için epikriz raporları gerekiyordu. Bu raporların tamamı usulsüz olarak düzenleniyordu. SGK'ya fatura ediliyor ve devletten fazla para alınıyordu."





Kemal Memişoğlu

Özel hastanelere reform geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesinden sonra özel hastanelere ilişkin denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Sağlık sistemini suistimal ederek vatandaşları ve çocuklarını tehdit edenlere göz açtırmamak için denetimlerin her zamankinden daha sıkı şekilde gece-gündüz devam edeceğini kaydeden Bakan Memişoğlu, “Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır” dedi. Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacağı bilgisini veren Memişoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken, özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir. Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz.”











