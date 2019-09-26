Gündem Ayakkabı boyacısı dolar dolu çantasını yolda düşürdü Sokak sokak kamera arıyor
İSTANBUL

Ayakkabı boyacısı dolar dolu çantasını yolda düşürdü: Sokak sokak kamera arıyor

30 yıldır Avcılar’da yaşayan ve yüzde 63 engelli olan 56 yaşındaki Fikret Taşkıran, ayakkabı boyacılığı yaparak biriktirdiği yaklaşık 9 bin doların bulunduğu çantayı yolda düşürdü. Parasını memleketi Kars’a kesin dönüş yapmak için biriktirdiğini söyleyen Taşkıran, “Çaresiz kaldım, parayı bulanların dürüst bir insan ise bana geri getirmesi lazım. O benim helal emeğim. Hiçbir şeyim yok, param kalmadı" dedi.

Haber Merkezi IHA
Fikret Taşkıran
Fikret Taşkıran

30 yıl önce İstanbul Avcılar’da bulunan Firüzköy Mahallesi’ne yerleşen yüzde 63 engelli 56 yaşındaki Fikret Taşkıran son olarak Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde ayakkabı boyacılığı yaptı. Taşkıran çalışarak 30 yıl boyunca 8 bin 700 dolar para biriktirdi. Taşkıran, biriktirdiği parası ile memleketi olan Kars’a kesin dönüş yapmak istedi. Kimsesi olmayan 56 yaşındaki Taşkıran, parasının içinde olduğu bel çantası ile birlikte Avcılar Firüzköy Mahallesi’ndeki evinden çıkıp Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinden yürüyerek kuyumcuya emanete bırakmak istedi. Yolda çantasını düşüren Taşkıran olayla ilgili polise başvurdu. Kapı kapı güvenlik kamerası arayan Taşkıran, çantasını düşürdüğü tahmin ettiği yerlerde güvenlik kamerası bakıyor.

"KUYUMCUYA EMANET BIRAKACAKTIM"

Olay anını anlatan Taşkıran, "Benzin istasyonunu geçtikten sonra elimi belime attım ki çantam yok. 8 bin 700 dolar para vardı çantanın içinde. Ben memlekete gidecektim oraya da gidemeyince tekrar emanet olarak o parayı bir kuyumcuya götürüp bırakacaktım. Ben boyacılık yapıyordum. Karakola başvurdum. Esenyurt karakoluna. Kamera kayıtlarını inceleyeceklerini söylediler. Kesin bir şey demediler. Çaresiz kaldım, parayı bulanların dürüst bir insan ise bana geri getirmesi lazım. O benim helal emeğim. Hiçbir şeyim yok, param kalmadı" dedi.

Sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasında
Taşkıran’ın olay günü evinin bulunduğu sokaktan yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fikret Taşkıran’ın belindeki çantası ile sokaktan yürüdüğü ve sonrasında ise yolun karşısına geçmek için Firüzköy Bulvarı’nın kenarına çıktığı görülüyor.

REKLAM
PKKlı terörist böyle vuruldu

PKK'lı terörist böyle vuruldu

​Hainin kafasındaki kamera son anlarını kaydetti.
Annelerden annelere çağrı

Annelerden annelere çağrı

HDP önündeki evlat nöbeti 24'üncü gününde.
BizeAllahın hediyesi

'Bize
Allah'ın hediyesi'

82 yaşındaki Emin amca, ​engelli oğlunun tüm bakımını üstleniyor.
Aileye haber verenler gözaltında

Aileye haber verenler gözaltında

​Derede bulunan küçük Alptuğ'un şüpheli ölümü.
Arazi bakıyorlar

Arazi bakıyorlar

Erdoğan'ın açıklayacağı dev yatırımda yeni gelişme.
5 bin sürücüye sigara cezası

5 bin sürücüye sigara cezası

Türkiye genelinde 'Dumansız Araç Uygulaması' dün başlamıştı.
Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

"Benim sorumluluğum altında gerçekleşti kabul ediyorum"
Bir deprem daha

Bir deprem daha

​Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Mide bulandıran<br>operasyon

Mide bulandıran
operasyon

​Kağıthane'de 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti bulundu.
'Bidon 11'e seçildi

'Bidon 11'e seçildi

'​Yılın en kötü kadrosu'nda bir Beşiktaşlı.
İndirim geliyor

İndirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Ortak TV kanalı kuruluyor

Ortak TV kanalı kuruluyor

​Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın kanalı İngilizce yayın yapacak.
3 banka<br>taşıtta faizi indirdi

3 banka
taşıtta faizi indirdi

​Anlaşmalı markalardan alanlara 0,49 faiz imkanı.
Emniyet<br> kemeri mucizesi

Emniyet
kemeri mucizesi

​150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktılar.
Üzerlerinden<br>TIR geçti

Üzerlerinden
TIR geçti

Konya'da TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü.
S-400 Türkiye'de niye olmasın?

S-400 Türkiye'de niye olmasın?

Erdoğan'dan ABD'ye 'S-400 ilişkileri bozmasın' mesajı.
Korkulan oluyor

Korkulan oluyor

​İngiltere'den sonra Polonya birimi de iflas etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.