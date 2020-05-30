Ayasofya'da fetih gecesi: Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet’in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya’da düzenlenen “Fetih Şöleni”nde Fetih Suresi okundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde günboyu devam eden etkinlikler kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’da “Fetih Şöleni” düzenlendi. Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya’ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle başladı. 2. Mehmet’in fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya’nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi, Fetih Duası okundu. Duaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşlik etti. Video konferans yöntemiyle alana bağlanan Erdoğan, surenin mealini okuduktan sonra vatandaşlara seslendi.

Ayasofya’da Fetih Suresi’ni Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer okudu.





GÖNÜLLER FETHEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Fethin 567. yıl dönümününün Fatih Sultan Mehmet’in emaneti Ayasofya’da Fetih suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesinin önemli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul kuşatması 50. gününe ulaştığında sabırsızlanır, canı sıkılır, haber gönderip Akşemseddin Hazretleri’ne bu durumun sebebini sorar. Cevap şöyle gelir: ‘Zafer için üç şartı esasi mevcuttur Padişahım. Hulusi niyet, fena hareketlerden haya, emirlere itaat. Kemali sükunet ve intizamla verilen emirleri eksiksiz icra ediniz, ettiriniz. İmani bir heyecanın verdiği galeyan ile muharebeye koşunuz. Malik olduğunuz liyakati gösteriniz. Zillet geride, şehadet ileridedir ve inşallah fetih yakındır.’ Fatih’i en sıkıntılı günlerinde yeniden coşturan Akşemseddin Hazretleri’nin bu mesajı esasen Fetih Suresi’nin kısa bir tefsiridir. ‘Ya ben İstanbul’u alırım ya İstanbul beni alır.’ diyen Fatih, nihayet 1453 yılının 29 Mayıs’ında hedefine ulaşmıştır. 29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığı bu tarih, insanlığın hafızasında asla silinmeyecek yer bırakmıştır.”

KENDİ HAYATIMIZI BU ŞEHRE ADADIK

Erdoğan, fethin yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolü olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu şehri sadece fethetmekle kalmadık, biz ‘İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar’ diyerek onun güzelliğine güzellikler katmak için yüzyıllarımızı harcadık. Yedi tepesine yedi kandil yaktık, boğazına gerdanlıklar taktık. Her karışını sevgiyle suladık, imar ettik. İstanbul’u çıkarttığınızda dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak bu şehre sahip çıktık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet, bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir. Fatih’in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönüller yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık.”

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OYNAT 00:00 İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan konser sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Program kapsamında Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan'ın sahne aldığı konser başladı. Saat 21.30'da Ayasofya'da düzenlenecek Fetih Şöleni programında ise Fetih Suresi okunacak. BiP'te paylaş

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FATİH’E LAYIK BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ

Ayasofya’nın önüne kurulan platformda surların yıkılışı ve fetih, ışık gösterisi ile canlandırıldı. Şölene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Erdoğan, “İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053’te gençlerimize ecdatları Fatih’e layık bir Türkiye bırakacağız. Malazgirt Zaferi’nin bininci yılı olan 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız” dedi. İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlar, gaziler ve şehitleri saygıyla yad eden Erdoğan, “Rabb’imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya’yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Ayasofya’nın önüne kurulan bir platformda İstanbul’un fethi temalı mapping gösterisi yapıldı. Fetih Şöleni, tarihi yarımadadaki havai fişek gösterisi ile sona erdi.

OYNAT 06:55 Ayasofya'da tarihi anlar: İstanbul'un fethi canlandırıldı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu. Kur'an tilaveti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yoluyla halka seslendi. Sözlerine Fetih Suresi'nin mealiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür' ifadelerini kullandı. Konuşma sonrasında Ayasofya'nın hemen dışarısında İstanbul'un fethinin canlandırılması seyredildi. Akabinde hava fişek gösterisiyle tören sona erdi. BiP'te paylaş

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