Ayasofya’da Kur’an şöleni

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen törende, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi”nin uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci icazet aldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı. Programda hafız öğrenciler Kur’an-ı Kerim’den ayet ve sureler okudu. İcazet merasiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu, Bilal Erdoğan’ın oğlu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım da icazet aldı.

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İcazet töreninde Kur’an okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

PROJE CUMHURBAŞKANI’NIN

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur’an-ı Kerim okudu. Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Erdoğan, hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören sonrasında oğlu Ömer Asım’la birlikte açıklama yapan Şentop, “Bizim bütün dini metinlerimizde de milletimizin sosyal, kültürel hayatında da hafızlık çok itibarlı bir meziyettir, özelliktir. Bu proje konusundaki fikir Cumhurbaşkanımızındır. Kendisine bir veli olarak da teşekkür ediyorum. Bunu uygulayan Milli Eğitim Bakanlarımıza, hocalarımıza ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye bu konuda bütün İslam ülkeleri arasında da en fazla ehemmiyet veren ülkedir.” dedi.

20 AYDA HAFIZ OLDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop icazet alan 136 öğrenci arasında yer alan oğlu Ömer Asım’ın 20 ayda hafız olduğunu söyledi. Şentop şunları kaydetti: “Oğlum bu okulda sekizinci sınıfta. Liselere giriş sınavına hazırlanıyor. Beşinci sınıfta başladı hafızlık için, yaklaşık 20 ay gibi bir zaman içinde hafızlığını da tamamladı. Herhangi bir sene kaybı da olmuyor burada. İkisi beraber yürütülüyor. Bu çok iyi bir proje çünkü hafızlık konusunda okulda ara verme söz konusu olduğu zaman okul başarısını önemseyen aileler, çocuklar pek rağbet etmiyorlar. Okula ara verip de hafızlığı başka bir yerde, dışarıda Kur’an kursunda tamamlamak gibi. Bu, başarılı öğrencileri de hafızlık için buraya çekebilecek bir proje. Türkiye’nin başka yerlerinde de bu tür proje okullar oldu.”

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GÜNDEM El muzaffer daima!